(Görüntülü Haber) Çaldıkları ve parçalarını söktükleri 2 motosikletten 1 motosiklet yapmışlar

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ\'ta düzenlenen operasyonda İstanbul\'un farklı bölgelerden çalınan 2 motosikleti, parçaladıktan sonra birleştirilerek tek motosiklet haline getirilmiş halde ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı motosikletlere yönelik yaptığı çalışmada 5 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen motosikletlerin sahiplerini tespit etmek için inceleme yapan polis, motosikletlerden birinin parçalarında farklılık olduğunu belirledi. Motor bloğu ile şasesinde detaylı inceleme yapan ekipler, motosikletin İstanbul\'da 2 farklı semtte çalınan motosikletin parçalarından yapıldığını saptadı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi. Bunlardan biri olan Ramazan Akhanım, motosikletinin 15 Kasım\'da evinin bahçesinden çalındığını, yardım istediği polislerin 2 günde bulup kendisine teslim ettiğini belirterek ekiplere teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ