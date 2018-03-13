(Görüntülü Haber) Çaldıkları kamyonetle, arızalanan minibüslerini çektiler

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te çaldıkları kamyonetle, arızalanan minibüslerini çekerek kaçan A.C. (50) ve A.D. (33), polis ekiplerince yakalandı. Olay, geçen 7 Ocak\'ta Yeni Mahalle Bilgi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, 41 LH 848 plakalı kamyoneti çalarak kaçtı. Kamyonetinin çalındığını fark eden H.Y., polis ekiplerine haber verdi. Bölgedeki mobese kameraları kayıtlarını inceleyen polis, çalınan aracın yanında bulunan minibüsün önünde halatla uğraşan 2 kişi olduğu belirlendi. Minibüsü takibe alan polis ekipleri, Çamlıca Gişeleri üzerinde, çalınan kamyonetin minibüsle halata bağlı götürüldüğünü tespit etti. Minibüsün plakasını Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarıyla eşleştiren polis ekipleri, ruhsat sahibini buldu. Ruhsat sahibi, aracını 2 yıl önce A.C.\'ye sattığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro ekipleri, adresini belirledikleri A.C.\'yi Yenidoğan\'da düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen A.C., suçunu itiraf ederek A.D. ile kamyoneti düz kontak yapıp çalmaya çalıştıklarını fakat bunu başaramayınca halat yardımıyla kendi minibüslerine bağlayarak kaçırmaya çalıştıklarını söyledi. A.C., kaçtıkları sırada kendi minibüslerinin arızalandığını belirterek, bu sırada çaldıkları kamyoneti çalıştırmayı başardıklarını belirtti. A.C., kendi araçlarını kamyonetle çekerek bölgeden uzaklaştıklarını itiraf etti. Şüphelinin itirafı üzerine polis ekipleri A.D.\'yi de İstanbul Ataşehir\'de bulunan Ferhat Paşa Mahallesi\'nde yakaladı. Çeşitli suçlardan iki kaydı bulunan A.C. ve yine çeşitli suçlardan 34 kaydı ve resmi belgede sahtecilikten araması bulunan A.D., Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri çalınan kamyoneti bulmak için çalışma başlattı.