(Görüntülü Haber) Çaldığı ürünleri internette pazarlayan hırsız yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da çaldığı elektronik eşyaları internet üzerinden satmaya çalışan 31 yaşındaki M.D., operasyonla yakalandı. Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları, Muratpaşa İlçesi Etiler ve Kızılarak mahallelerinde meydana geldi. İşyerlerinde meydana gelen dizüstü bilgisayar ve telefon hırsızlıklarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını ve özellikle 2\'nci el eşya satan internet sitelerini takibe aldı. Takibin ardından polis, hırsızın M.D. olduğunu belirledi. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen polis, M.D\'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan M.D.\'nin, 23 Eylül günü saat 23.45 sıralarında H.B. adlı genç kızın telefonunu da kapkaç yöntemi ile çaldığı ortaya çıktı. Olay sonrası kaçarken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan M.D.\'nin, çaldığı ürünlerden bazılarını uyuşturucu madde almak için takas ettiği belirlendi.