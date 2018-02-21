T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) ÇALDIĞI OTOMOBİLLE YAKALANDI

Aziz GÜVENERSERDİVAN(Sakarya), (DHA) - İSTANBUL'dan çaldığı otomobil ile Sakarya'ya gelen S

21 Şubat 2018 18:19

Aziz GÜVENERSERDİVAN(Sakarya), (DHA) - İSTANBUL\'dan çaldığı otomobil ile Sakarya\'ya gelen S.T. polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis aracı durdururken, S.T. gözaltına alındı. 2 gün önce İstanbul\'da park halinde bulunan bir otomobil çalındı. Polis, dün gece aracın Sakarya\'da D-100 Karayolu\'nda ilerlediğini tespit etti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, sürücüye \'dur\' ihtarında bulundu. Sürücü polisin ihtarına uymayarak araç ile kaçtı. Yaşanan kovalamanın ardından araç Serdivan Esentepe mevkiinde durduruldu. Hırsızlık şüphelisi S.T gözaltına alınırken, araca sahte plaka takıldığı belirlendi. S.T.\'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Araç, bulunduğu yerden çekiciyle alınarak sahibine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERSERDİVANSakarya DHASakaryaPolisSakarya D100 KarayoluSakarya Emniyet MüdürlüğüSürücüYaşananSerdivan EsentepeHırsızlıkAraçOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24