(Görüntülü Haber) ÇALDIĞI OTOMOBİLLE YAKALANDI

Aziz GÜVENERSERDİVAN(Sakarya), (DHA) - İSTANBUL\'dan çaldığı otomobil ile Sakarya\'ya gelen S.T. polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis aracı durdururken, S.T. gözaltına alındı. 2 gün önce İstanbul\'da park halinde bulunan bir otomobil çalındı. Polis, dün gece aracın Sakarya\'da D-100 Karayolu\'nda ilerlediğini tespit etti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, sürücüye \'dur\' ihtarında bulundu. Sürücü polisin ihtarına uymayarak araç ile kaçtı. Yaşanan kovalamanın ardından araç Serdivan Esentepe mevkiinde durduruldu. Hırsızlık şüphelisi S.T gözaltına alınırken, araca sahte plaka takıldığı belirlendi. S.T.\'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Araç, bulunduğu yerden çekiciyle alınarak sahibine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.