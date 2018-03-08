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(Görüntülü Haber) Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı: 11 kişi hastanelik oldu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da iki katlı bir binanın giriş katındaki evde, çakmakla oynayan 3,5 yaşındaki Muhammet Emir Y

08 Mart 2018 17:12

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da iki katlı bir binanın giriş katındaki evde, çakmakla oynayan 3,5 yaşındaki Muhammet Emir Y.\'nin perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Muhammet Emir ve ağabeyi 5 yaşındaki Mert anneleri Nazlı Y. tarafından, kardeşi 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Y. ise komşularının çabasıyla evden çıkarıldı. Yangında ağır yaralanan minik Hasan ile dumandan etkilenen annesi ve 2 ağabeyiyle, binada oturan 7 kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı İsa Efendi Mahallesi Erencik Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın Süleyman Y.\'ye ait giriş katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Emir Y., odada çakmakla oynarken perdeyi tutuşturdu. Alevlerin kanepelere sıçramasıyla yangın büyüdü. Dumanı fark eden ve diğer odada bulunan anne Nazlı Y., çocukları Muhammet Emir ile Mert\'i (5), kurtarıp dışarı çıkardı. Bu sırada yaşanan panik nedeniyle evde kalan Hasan Hüseyin ise komşuları tarafından kurtarıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Hasan Hüseyin, önce komşuları tarafından yakındaki sağlık ocağına oradan da Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik Hasan\'ın vücudunda 3\'üncü derece yanık oluştuğu ve daha kapsamlı tedavi için Ankara\'ya sevk edileceği öğrenildi. Dumandan etkilenen anne Nazlı, çocukları Muhammet Emir ve Mert ile binadaki 7 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı oda kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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