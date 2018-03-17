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(Görüntülü Haber) 'Çakır' adlı kedi yeniden yürümeye başladı

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, kangren olan arka bacakları kesilen 'Çakır' isimli sokak kedisinin, sol bacak kemiğine protez yapılarak yeniden yürümesi sağlandı

17 Mart 2018 16:04

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, kangren olan arka bacakları kesilen \'Çakır\' isimli sokak kedisinin, sol bacak kemiğine protez yapılarak yeniden yürümesi sağlandı. İzmit\'te arka bacakları ve kuyruğunun bir kısmı kangren olan \'Çakır\' isimli sokak kedisi, Elif Kardeş tarafından bulunarak veterinere getirildi. Kediye teşhis konulmasının ardından ameliyata alan Veteriner Hekim Ejder Dalkıç, hayvanın arka bacaklarını kesmek zorunda kaldı. Doku hasarının çok fazla olduğunu belirten Veteriner Hekim Dalkıç, kedi için protez bir bacak tasarladı. Ameliyat ile kedinin sol arka bacak kemiğine eklenen protez bacak ile Çakır yeniden yürümeye başladı. Ejder Dalkıç, \"Kedimiz Çakır bulunduğunda yaklaşık 6 aylıktı. Kediyi bulan Elif hanım kliniğimize getirdiğinde arka ayakları ve kuyruk ucu nekroze haldeydi. Yaklaşık 10 gün süren tedavi ile ölü dokuları sınırlandırabildik ve hastalığın ilerleyişini engelleyebildik. Ama arka bacaklarında çok fazla doku ve his kaybolduğu için ampute etmek zorunda kaldık. O günden beridir bu kedimize nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü arka ayaklarının ikisi de yok. Biri kalça, diğeri diz hizasından kesildi. Çeşitli araştırmalar yaptık. Önce tekerlekli araba yaptık, ancak onu kullanamadı. Yaptığımız literatür taraması sonrasında, \'Tibya\' dediğimiz diz altındaki kemiğe uygulanan implant protezden ilham aldık ve bir implant protez tasarladık. İmplant protezi taktıktan sonra kedimiz yürüyebildi. Protezin üzerine kaymasını ve kendisine zarar vermesini engellemek için de bir fiber tasarladık. Yaklaşık 3 gündür yeni fiberini kullanıyor. Dünyada muhtemelen ilk olan bir ameliyatı gerçekleştirdik. Tüm hayvanların yaralanması açısından patent veya telif hakkına başvurmadık. Umarım bütün hayvanlara faydalı olabiliriz\" dedi. Çakır\'ı hasta halde bularak veterinere getiren, tedavisinin ardından sahiplenen Elif Kardeş ise, \"Çakır\'a daha önce mahallede bakıyordum. Bir gün ortalıktan kayboldu. Çocuklar kedinin bir kenarda yattığını söylediler. Baktığımda arka ayakları sürükleniyordu. Veterinere götürdüm ve arka ayaklarının kangren olduğu ortaya çıktı. Hayati tehlikesi olduğu için mecbur arka ayaklarının kesilmesi gerekiyordu. Şu an çok iyi durumda, ayağını da gayet güzel kullanarak hayatını devam ettirmesini sağlayabildik\" şeklinde konuştu.

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