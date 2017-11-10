(Görüntülü Haber) Çağan Kutay bebek, sağlığına kavuştu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de yaşayan Melike- Osman Seçen çiftinin ikinci çocukları, kalbindeki iki damarı doğuştan ters olan ve 8 aylık ömrüne iki anjiyo operasyonuyla bir açık kalp ameliyatı sığdıran Çağan Kutay, sağlığına kavuştu.



Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi\'nde oturan işçi 26 yaşındaki Osman Seçen ile ev kadını aynı yaştaki Melike Seçen çiftinin Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, 8 Kasım 2016 tarihinde ikinci çocukları Çağan Kutay, dünyaya geldi. Doğumdan 13 saat sonra Çağan Kutay\'ın doktoru bebeğin ten renginden şüphelendi. Bebeğin morarmaya başladığı fark edilince yapılan kontrollerde, Çağan Kutay\'ın doğuştan kalp hastası olduğu ortaya çıktı. \'Büyük arter transpozisyonu\' tanısı konulan Çağan Kutay\'ın kalbindeki iki ana damarın ters olduğu anlaşıldı. Yoğun bakıma alınan Çağan Kutay\'a henüz 3 günlükken anjiyo, 9 günlükken ise açık kalp ameliyatı yapıldı ve ters damarlar düzeltildi. Ardından 3 ay sonra ise akciğere kirli kan taşıyan toplardamarda darlık olduğu ortaya çıktı. Çocuklarının ameliyat olması için hastane arayan Seçen çifti, doktorun \'Ameliyat olur; ancak masada kalır\' sözüyle yıkıldı.



Ameliyatı bir doktorun yapabileceğini öğrendiğini ve bunun için de 30 bin lira gerektiğini anlatan anne Seçen, hayırseverlerden yardım istedi.



8 aylık ömrüne iki anjiyo ile bir açık kalp ameliyatı sığdıran Çağan Kutay bebek için gerekli para kısa sürede toplandı. Kontrolleri yapılan bebek, İstanbul\'daki bir hastanede Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal tarafından kalbinden ameliyat edildi. Kalbine takılan yapay damarlarla başarılı bir ameliyat geçiren Çağan Kutay bebek, sağlığına kavuştu.



Oğlunun ameliyat olması için yapılan haberden sonra birçok hayırseverin kendilerini aradığını dile getiren anne Seçen, şunları söyledi:



\"Çağan Kutay, doğduktan sonra kalbindeki ana damarların ters olduğu ortaya çıktı. Biri vücuda temiz kanı, diğeri akciğere kirli kanı pompalıyor. Çağan\'da bu, ters olmuş. Vücuda kirli kan, akciğere temiz kan gidiyormuş. Hastanede, yoğum bakıma alındı. Sabah başka bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde de kalbinde 1 milimlik delik olduğu tespit edildi. Bu delik sayesinde hayatta kaldığını öğrendik. Üç günlükken anjiyo oldu. Dokuz günlükken de damar tersliği düzeltildi. 23 gün hastanede yattı. Şu anda kalbinden çıkan akciğer damarında ciddi şekilde darlık var. Mayıs ayında ikinci kez anjiyo oldu. Doktorlar \'Çağan çok küçük, ameliyat olur fakat masada kalır\' dediler. Fakat Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, ameliyat yapabileceğini söyledi. Daha önce bu tür ameliyatlar yaptığını söyledi. Ameliyat içinse 30 bin lira gerekliydi. Haber yapıldıktan sonra birçok kişi aradı. Ameliyat için gerekli para toplandı. Doktorumuz başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Çok mutluyum, oğlum sağlığına kavuştu. Kontrolleri devam ediyor. Şu an hiçbir sıkıntısı yok kalbinde. Oğlumun ve bizim yüzümüz gülüyor. Bütün çocuklar sağlıklı bir şekilde yaşasın. Bize yardım edenlere teşekkür ediyorum.\"