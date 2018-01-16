(Görüntülü Haber) Cağ kebap yiyip, cirit oynuyorlar

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde ciritçiler, mücadele öncesi toplandıkları köylerinde cağ kebabı yiyip, sazlı sözlü ortamda buluşuyor. Keyifli geçen gecenin ardından sabah erken saatte atlarını hazırlayan ciritçiler, meydanda hünerlerini sergiliyor. Yaklaşık 2 saat süren cirit karşılaşması ise izleyenlerin nefesini kesiyor. Ata sporu ciridi nesilden nesile aktaran gençler, tüm imkansızlıklara rağmen bu tutkularını yaşatmanın keyfini çıkarıyor. Ciridin oynanacağı köyde bir gün önceden toplanan gençler, akşam saatlerinde tandır damında sazlı, sözlü sohbetlerle cağ kebabı yiyor. İlçeden ve şehir merkezinden misafirlerin de çağrıldığı bu buluşmada bir yandan efkarlı türküler seslendirirken diğer yandan sabahki cirit müsabakasıyla ilgili sohbetler edilip eşleşmeler yapılıyor. Atların bakımı, alım- satımı, beslenmeleri, tımarı ve bu ata sporunun yaşatılması için gerekli olan ihtiyaçlar ele alınıyor. Hiçbir yerden destek bulamayan köylü gençler sağladıkları bu sazlı sözlü, cağ kebaplı ortamı da kendi bütçelerinden sağlıyorlar. Birlik ve beraberlik içinde olan gençler, ata sporunu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Kars Kafkas Atlı Cirit ve Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya ciritçileri ve misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi. Geceyi misafir olarak geldikleri Kekeç köyünde geçiren gençler, sabah erken saatte atlarını hazırlayıp cirit meydanına çıkarak hünerlerini sergilediler. Ciritçiler, kar yağışı altında izleyicilere keyifli ve heyecanlı gösteri sundular. Yaklaşık 2 saat süren cirit müsabakasında attıkları ciridi isabet ettirenler, ciridi havada tutanlar ve avazları çıktığı kadar bağırarak müsabakaya heyecan katarak izleyicileri de heyecanlandırdılar. Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, her hafta sonu Selim\'in bir köyünde cirit müsabakası yapıldığını söyledi. Kars\'ta turizmi 12 aya yaymak amacıyla atlı spor kulüplerinin yapmış olduğu etkinliklere katılmaya çalıştıklarını belirten Doğanay, “Cirit hem kültürümüzü hem de gelenek göreneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yaptığımız bir etkinlik. Kültür turları ve kayak için Kars\'a, Çıldır\'a, Sarıkamış\'a gelen bütün kayak severleri ve kış sporu severleri de bu amaçla Selim\'in köylerinde yapılan cirit müsabakalarına davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler, hem ata sporumuzu hem de köy gençlerinin zamanını nasıl geçirdiklerini hep beraber izleyelim, görelim\" diye konuştu 30 yıldır cirit oynayan Turan Tepe ise ciridi çok sevdiğini, zaman zaman oyunlara katıldığını söyleyerek yeni ciritçiler yetiştirdiklerini anlattı. Ata sporu cirit izlemek için İstanbul\'dan Kars\'a gelen Defne İnce, \"İzleyenler için de keyifli ama üzerinde olmak daha eğlencelidir eminim. Daha önce ata binmiştim ama ben bu kadar hızlı koşturamam\" dedi. Müsabakanın ardından ev sahibi ciritçiler, diğer köylerden gelenleri evlerine götürerek yemek ikramında bulunduktan sonra uğurladı.