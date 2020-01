(Görüntülü Haber) Çadırda yaşayan Türkmenlere yardım eli

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, karton ve hurda toplayarak ekmek parasını çıkaran ve çamurun içine kurdukları çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren Bayırbucak Türkmeni aileler, belediye ekiplerince bir eve yerleştirildi. Suriye\'deki Bayırbucak Türkmen bölgesinde yaşanan savaştan kaçarak Adapazarı\'na gelen Türkmenler, karton, hurda toplayarak hayatta kalma mücadelesi veriyor. Zor durumda olan sığınmacı Türkmenler, devletin ve vatandaşın yaptıkları yardımlarla ayakta duruyor. Türkmenlerden 2\'si çocuk, 6 kişi ise 4 yıl önce ülkeye giriş yaparak devlet tarafından çıkarılan geçici kimlik ve oturma izni ile Kocaeli\'ne yerleşti. Uzun bir süre burada yaşayan aile, birkaç gün önce Adapazarı Rüstemler Mahallesi\'nde kentin simgesi olan Sakarya Köprüsü\'nün kenarında çamurun içine kurdukları çadırlara yerleşti. 1.5 aylık Kader ve 2 yaşındaki Hıdır\'ın annesi Zeynep (30) ve eşi Kadir Bektaş (32) bir çadırda, Bediha (18) ve akrabası Hıdır Muhammed (21) ise başka bir çadırda yaşıyor. İki çocuklu ailenin bulunduğu çadır küçük bir sobayla ısınırken, diğer iki kişi ise yorgan ve battaniyelere sarılıp uyumaya çalışıyor. Zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan Türkmen sığınmacı gruba, bölge halkı her gün yardım paketleri getiriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise Türkmenlerin yaşadığı yerde inceleme yaparak çalışma başlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün Türkmenleri, bölgeden taşıyarak bir eve yerleştirdi. Bayırbucak\'tan 4 yıl önce savaştan kaçıp geldiklerini belirten Hıdır Muhammed, Türk halkına minnettar olduklarını ifade ederek, \"3 gün önce İzmit\'ten geldik, karton topluyoruz, hurda topluyoruz. Ülkemizden 4 yıl önce geldik, savaştan kaçtık. Orada amcam, ağabeyim var. Her şeyi yaşadık, her şey geldi başımıza. Türkler bize yardım ettiler, elbise, battaniye, döşek, yorgan, her şey verdiler. Hepimiz biriz, kardeşiz biz. Böyle bizim geçimimiz. Allah\'a bin şükür olsun. Buralarda yatıp kalkıyoruz işte\" dedi. \'AİLEM VARSA, BURASI SARAYDAN GÜZEL\' 2 çocuk annesi Zeynep Bektaş ise ailesinin olduğu her yerin güzel olduğunu belirterek, \"Bayırbucak\'ta ortalık çok kötüydü. Savaş nasıl olacak ki? Türkler bize sahip çıktı, yiyecek, içecek veriyorlar, su veriyorlar. Devlet hepsini veriyor. Hepsinden Allah razı olsun. Kapısını, sınırını açtı Erdoğan bize\" diye konuştu. \'TÜRKLER BİZE EVLERİNİ AÇTI\' Hurda ve karton toplayarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Muhammed Bektaş da \"Allah\'a şükür, devlet de bakıyor, millet de bakıyor bize. Hurda, karton topluyoruz. Allah var, şükürler olsun zor olmuyor burada yaşamak. Türkler bize sahip çıktı, evlerini açtı\" dedi.