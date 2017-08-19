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(Görüntülü Haber) Caddeye düşen telefon kablosu trafiği engelledi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta nakliye kamyonunun direklerdeki bağlantı yerlerinden çıkardığı telefon kablosu cadde trafiği engelledi

19 Ağustos 2017 22:00

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta nakliye kamyonunun direklerdeki bağlantı yerlerinden çıkardığı telefon kablosu cadde trafiği engelledi.

Olay, kent merkezindeki Hikmet Işık Caddesi\'nde meydana geldi. Şehir içine girişi yasak olan aşırı yüklü bir nakliye kamyonu cadde üzerinde bulunan telefon kablosunu direklerdeki bağlantı noktalarından çıkmasına neden oldu. Kamyonunun geçişinin ardından telefon kablosu bağlı bulunduğu yerden ayrılarak yola düştü. Caddede seyir halindeki araçlar kablo nedeniyle geçiş yapamayınca çevredeki esnaf yardımına koştu. Bu sırada caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

Cadde üzerinde bulunan otoparkın görevlisi kaldırım çalışmasına malzeme taşıyan bir forklifte binerek kabloyu askıda tuttu. Bir otobüs ise kabloya takılınca otobüsten inen bir kişi çevreden bulduğu boru yardımıyla otobüsün geçişini sağladı.

Uzun süre cadde üzerinde benzer görüntüler yaşanırken, telefon telinin çamaşır ipiyle direğe bağlanmasıyla son buldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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