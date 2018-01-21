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(Görüntülü Haber) Caddede 9 kurşunla öldürüldü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, berber Önder Kocaman (33) caddede 9 kurşunla öldürüldü

21 Ocak 2018 18:36

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de, berber Önder Kocaman (33) caddede 9 kurşunla öldürüldü. Kaçan şüpheli M.K. aranıyor. Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Portakallık Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. M.K., cadde üzerinde gördüğü berber, Önder Kocaman\'a peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Kocaman, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan, olay yerinden otomobili ile kaçarak uzaklaştı. Kocaman\'ın cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polisin takibe şüpheli M.K.\'nin kaçtığı otomobil, Engindere Mahallesi\'nde terk edilmiş halde bulundu. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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