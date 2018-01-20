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(Görüntülü Haber) Buzlu kaldırımlara kaydırmaz halı önlemi

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA) Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri'de kentin işlek olduğu cadde ve sokakların kaldırımlarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kaydırmaz halı serildi

20 Ocak 2018 14:08

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA) Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri\'de kentin işlek olduğu cadde ve sokakların kaldırımlarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kaydırmaz halı serildi. Yere vidalarla monte edilen kaydırmaz halılar , buzlu ve karlı kaldırımlarda düşüp yaralanmalara karşı vatandaşın imdadına yetişti. Kayseri?de etkili olan soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı zaman zaman eksi 15 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte caddelerde olduğu gibi kaldırımlarda da buzlanmalar oluştu. Buzlanmayla nedeniyle insanların güçlükle yürüdüğü yollara Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kaydırmaz halılar serildi. Yayaların kaymaması ve rahat yürümesi yerleştirilen kaydırmaz halılar kentin en işlek kaldırımlarına vidalarla yere monte edildi. 1 metre 20 santim eninde, özellikle Melikgazi ilçesinde alışveriş merkezlerinin ve banka şubelerinin ağırlıkta olduğu Cumhuriyet ve Kiçikapu mahallesindeki Millet, Bankalar, Kazancılar caddelerinde 5 kilometre uzunluğunu bulan özel kaydırmaz halılar, kış boyunca kaldırımlara serili duracağı ifade edildi.

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