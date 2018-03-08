(Görüntülü Haber) Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün üzerinde milli takıma sporcular yetiştiriyor

Deniz BAŞLI / Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN, (DAH)-ARDAHAN\'dan 42 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul\'a göç eden güreş antrenörü Zeki Bayraktar (54) yeniden döndüğü memleketinde açtığı güreş, atletizm ve jimnastik kurslarıyla, öğrencilerini, Çıldır Gölü\'nün buzla kaplanan yüzeyi üzerinde şampiyonalara hazırlıyor. Evli ve 2 çocuk babası eski milli güreşci Zeki Bayraktar (54), henüz 13 yaşındayken ailesiyle birlikte göç ettiği İstanbul’da çeşitli spor dallarında kurslara katıldı. Uzun yıllar İstanbul kulüplerinde başta güreş olmak üzere, atletizm, boks, Jimnastik yüzme dallarında antrenörlük yapan Bayraktar, 4 yıl önce doğduğu memleketine geri dönerek, burada ki çocuklar için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde güreş ve atletizm kursları açtı. Spor salonunda eğittiği öğrencilerine, kış aylarında yüzeyi 45 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü’nün üzerinde 10 günde bir antrenman yaptıran Bayraktar’ın bugüne kadar yetiştirdiği yüzü aşkın sporcu çeşitli müsabakalardan 8’i altın olmak üzere 15 madalya ile döndü. Bundan sonraki süreçte, memleketi Çıldır ilçesinde, beş dalda profesyonel olimpik spor yapılması yönünde hayallerinin olduğunu söyleyen Bayraktar şöyle konutu: “Dört sene önce federasyondan milli güreşçileri Çıldır’a getirdim. Bu bölgenin gençleri çok büyük özlem içerisindeler. Tabi sporu hayatlarında çok fazla yapamıyorlar. Profesyonel ve olimpik sporlardan çok uzaklar ve sadece televizyondan izlediklerini iyi biliyorum. Çünkü ben de bu yörenin çocuğuyum. 12 yaşına kadar burada yaşadım. İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde uzun yıllar spor yaptım. Bir çok başarılar elde ettim. Neden buradaki çocuklarda bu başarılar tatmasın düşüncesiyle işimi gücümü bıraktım ve İstanbul’dan buraya geldim. İyiki de gelmişim, iyiki bu çocuklara ışık olmaya çalışmış, kalplerine dokunmuşum. Beş çocuğumuzu atletizmde okullar arası yarışmalara göndereceğiz. Gençlerden, Türkiye şampiyonasına giden öğrencilerimiz var. Bölgemizde 15 tane madalya aldık. Bunların sekizi altın, diğerleri ikincilik, üçüncülük. Çocukların hepsi beni onurlandırdı. Çünkü hepsi spora yatkın. Bu çocuklar çok doğal besleniyorlar. O yüzden aylarca, yıllarca zamanda ulaşılan mesafelere bir ay içerisinde ulaşıyoruz. Algılamaları çok güzel, zekaları harika. Bundan sonra tek hayalim Çıldır’da beş dalda profesyonel anlamda olimpik spor yapılmasıdır. Şuan burada hava eksi 4-5 derece ama çocukların hiçbirisine eşofmanlarını bile giydiremiyorum. Bu karın üzerinde, bu yarım metrelik buzun üzerinde kilometrelerce koşup gelip antrenmanlarını bitiriyorlar.\" Sporculardan Özer Aldağ , “10 günde bir Çıldır Gölüne geliyoruz. Burada dayanıklılık antrenmanı yapıyoruz. Genel olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri güreş antrenmanı oluyor. Benim tek hayalim var. İlerde ülkemi güzel yerlere taşımak, güzel başarılar elde etmektir. Biz bu zorlu şartlar altında elimizden geleni yapıyoruz. Yetkililerin bize daha çok yardımda bulunmalarını istiyoruz. Tek isteğimiz budur. Türkiye’nin en doğusunda Çıldır Gölünde neler yapabildiğimizi biz burada göstermek istedik. Hocamızın buraya gelmesiyle belki de hayatımız değişti. Birçok arkadaşımız bu mesleğe başladı. Yurtta gidip yatmak yerine gidip birkaç saat antrenman yaparak, vücut geliştirdiler, spor ahlakını, davranışı öğrendilerö diye konuştu. Diğer sporcu çocuklar da Çıldır Gölü üzerinde antrenman yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu, atletizm, güreş, jimnastik sporlarını yaptıklarını söyledi. BAYRAKTAR\'IN SPORCU GENÇLER İÇİN MALZEME YARDIM İSTEĞİ; MALTEPE BELEDİYESİ VE ESKİ MİLLİ SPORCULAR TARAFINDAN KABUL GÖRDÜ Öte yandan çoğunluğu yurtta yetişen yetim çocuklardan oluşan genç sporculara daha iyi hizmet vermek adına malzeme yardımı isteyen Zeki Bayraktar\'ın bu talebine İstanbul\'un Maltepe Belediyesi duyarsız kalmadı ve yardım kararı aldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç\'ın özellikle bu işin üzerinde durmasıyla Çıldır\'da antrenman yapan sporcular için minder, jimnastik aletleri, atletizm araç ve gereçleri, spor ayakkabı, eşofman ve benzeri malzemeler gönderilecek. 11 MART\'TA ÇILDIR\'DA DEV BULUŞMA Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da 11 Mart\'taki buluşmada eski milli boksör Atagün Yalçınkaya, eski milli halterci Halil Mutlu ve bir çok ünlü isim ile birlikte yer alacak ve oradaki sporcu çocuklara yardım edip, destek olacaklar. Sporculara malzeme yardımının yanı sıra Çıldır Gölü üzerinde kızak ile göl turu yaptırıp, mutlu edecekler.