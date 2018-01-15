(Görüntülü Haber) Buzdan heykellere ziyaretçi akını

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'de, ilk kez 2 yıl önce, Antalya\'da kurulan \'Buzdan Heykeller Müzesi\'ni bugüne kadar 60 binin üzerinde ziyaretçi gezdi. Antalya Akvaryum içindeki Kar Dünyası Eğlence Merkezi\'nde hazırlanan \'Buzdan Heykeller Müzesi\', yerli- yabancı yüzlerce turistin ilgisini çekiyor. İnsan figürü, kilise, kalpli sevgili köşesi, doğum günü köşesi, kral tahtı ve farklı hayvan figürlerinin işlendiği buzdan heykeller, çocuklar başta olmak üzere her yaş grubunun beğenisini topluyor. Müzede, başlangıçta 30 olan heykel sayısı, 57\'ye yükseldi. Açıldığı günden bu yana 60 binin üzerinde ziyaretçinin dolaştığı müze, ilgi görmeye devam ediyor. Bellorophontes (Chimera Efsanesi), Hadrianus Kapısı, Apollon Tapınağı, Myra, St Nicolas (Noel Baba), Abdal Musa, Attalos, Belkıs Efsanesi, Likya Mezarlığı gibi Antalya\'yı simgeleyen tarihi yapıların da işlendiği müze, farklı konsept heykelleri de bünyesine katarak, büyüyecek. \'Buzdan Heykeller Müzesi\'nin sergilendiği Kar Dünyası Eğlence Merkezi\'nin müdür yardımcısı Okan Gürses, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından gezilen müzenin, Türkiye\'de ilk olduğunu vurguladı. Gürses, “Farklı bir müze ortaya çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz. Antalya gibi yaz aylarında 50 derece sıcaklığı gören bir şehirde buzdan müze kurmak, mutluluk verici. Müzemiz, açıldığı günden bu yana sürekli ziyaretçi ağırlıyor. Müzemiz, her geçen gün büyüyor\" dedi.