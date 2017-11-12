(Görüntülü Haber) Buz tutan gölü kırıp içinde yüzme şenliği düzenlediler

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA)- RİZE\'nin Çamlıhemşin İlçesi\'nde, 2 bin 850 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı Ausor Buzul Gölü\'nde \'Yüzme Şenliği\' düzenlendi. 3 saat yürüyerek zirveye ulaşan doğaseverler gölün buz tutan yüzeyini kırdı,1 derecedeki suda yüzdü. Sıra dışı etkinliği ilgiyle izleyen çok sayıda kişi o anları görüntüledi. Doğa fotoğrafçısı ve dağcı Hasan Önder ve arkadaşları, Kaçkar Dağı\'nın 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Ausor Buzul Gölü\'nde yüzme şenliği düzenledi. Türkiye\'nin değişik illerinden macera tutkunu yaklaşık 250 kişi şenlik için Ayder Yaylası\'na geldi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu\'nunda eşlik ettiği grup araçlarla Ausor Yaylasına çıktı, oradan da yürüyerek Ausor Buzul Gölü\'ne doğru tırmanışa geçti. Grup, karla kaplı yolda yaklaşık 3 saat süren zorlu yolculukla tırmanarak Ausor Buzul Gölü\'ne ulaştı. Kimi katılımcılar karla kaplı dik patika yolu güçlükle çıktı. Grubun en arkasında zirveye yürüyen \'Dağların reisi\' lakaplı 64 yaşındaki Muhammet Önçırak adeta gençlere taş çıkarttı, ilgi odağı oldu. GÖLE GİREBİLMEK İÇİN ÜZERİNDEKİ BUZU KIRDILAR Ausor Buzul Gölü\'ne ulaşan 250 kişilik ekipten 1 derece sıcaklıktaki suya girmek için 10 kişi gönüllü oldu. Önce gölün buz tutan yüzeyini kıran gönüllüler, suya girebilmek için alan açtı. Kar üzerine yatan, çalan tulum eşliğinde horon oynayan ve çay içerek ısınmaya çalışan macera tutkunları ardından kendilerini Buzul Gölü\'nün soğuk sularına bıraktı. Kimileri atlayarak girdiği suya kimileri ise dalış gerçekleştirdi. Bir süre soğuk suda yüzen grubu çevrede toplanan kalabalık ilgiyle izledi, cep telefonları ile kayda alarak alkışladı. Sudan çıkan ekip kar üstünde horon oynayarak ısınmaya çalıştı. \"SIRA DIŞI İNSANLAR SIRA DIŞI ETKİNLİKLER YAPAR\" Doğa Fotoğrafçısı ve dağcı Hasan Önder, \'Sıra dışı insanlar, sıra dışı etkinlikler yapar\' sloganı ile dünyada bu yükseltide ilk kez yapılan bir etkinlik düzenlediklerini belirterek \"Buz çok kalındı. Kırarken zorlandık. Fazla alan açamadık. Ama çok güzel oldu. Gelecek yıl uluslararası boyutta bu etkinliği yapacağız\" dedi ve amaçlarının bölgenin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Buzul gölünde suya giren macera tutkunları da \"Su soğuktu ama biz inatçı ve dayanıklıyız. Çok eğlendik\" ifadelerini kullandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu da sıra dışı bir yerde sıra dışı bir etkinlik düzenlendiğini belirterek Kaçkar Dağları\'nın müthiş bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi. Grup etkinliğin ardından dönüşe geçti. Ancak dönüş yolunda kayarak düşen bazı kişiler zor durumda kaldı.