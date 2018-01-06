(Görüntülü Haber) Buz pateninde Efe'den dünya, Elif Su'dan Türkiye rekoru

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu\'ndan yetişen sporcular, elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Sporculardan Efe Çetiz (12) de \'Dünya Basic Novice A Boys\' kategorisinin teknik kısmında 23.03 puanla \'dünya rekoru\' kırdı. Aynı şampiyonada Elif Su Erol (13) da \'Basic Novice A Girl\' kategorisinde yeni Türkiye rekortmeni oldu. \'Buzun Efesi\' olarak tanınan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Efe Çetiz, 12 yaş ve altı grubu \'Basic Novice A Boys\' kategorisinde 2014 yılında Çek sporcu Matyas Belohradsky tarafından kırılan rekoru tarihe gömdü. Efe, yarışmanın teknik kısmında toplam 23.03 puan elde ederek, Belohradsky\'nin 22.93\'lük derecesini geçmeyi başardı. İzmirli sporcununu puanı, Uluslararası Buz Pateni Birliği\'nce tescil edildi. Aynı şampiyonada İzmir Büyükşehir Belediyesi adına bir diğer başarıyı ise 13 yaş ve üstü yıldızlar kategorisinde yarışan Elif Su Erol getirdi. Elif Su, \'Basic Novice A Girl\' kategorisinde aldığı 89.19 puan ile bir önceki 86 puanlık rekorun sahibi İlayda Bayar\'ı geçerek yeni Türkiye rekortmeni oldu. 30 MADALYADAN 26\'SI ALTIN Kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alarak başarı basamaklarını birer birer tırmanan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Efe Çetiz\'in topladığı 29 madalyadan 25\'i altın. Bu nedenle, antenörleri Efe\'ye \'Altın Çocuk\' lakabını taktı. Gittiği her uluslararası turnuvadan madalyayla dönen Efe, European Criterium Turnuvası kapsamında İtalya\'da düzenlenen Coppa Europa Yarışması\'nda da Minik Erkekler kategorisinde 26.60 puanla birinci olmuştu. 26 yıldır düzenlenen bu yarışma sonrasında Efe, \'Golden Book\'a (Altın Kitap) giren ilk ve tek Türk patenci oldu. HEDEF OLİMPİYAT Yaklaşık 6 yıldan bu yana buz sporlarıyla ilgilendiğini belirten Efe Çetiz, \'Altın Çocuk\' hikâyesinin nasıl başladığını şöyle anlattı: \"İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu\'nu açtığını babamdan öğrendim ve ben de buz pateni kurslarına yazılmak istedim. Kursa gittikten belirli bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü\'nün sporcu seçmeleri vardı ve iyi olanlar arasına girmeyi başardım. Kendimi geliştirmek, daha da iyi şeyler yapabilmek için çok çalıştım ve şimdi dünya rekortmeni oldum. Hedefim olimpiyatlara katılmak. İdolüm ise ABD\'nin yıldızı Nahtan Chen.\" ELİF SU\'NUN HAYALLERİ İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Türk sporuna kazandırdığı buz pateninin bir diğer yıldızı Elif Su Erol, başarısını Milli Takım\'da da sürdürüyor. 2012 yılından itibaren hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok başarı elde eden Elif Su\'nun aldığı 21 madalyanın 15\'i altın, 6\'sı ise gümüş. Geçici olarak yerleştikleri Erzurum\'da kendisine hediye edilen patenle bu spora merak sardığını ifade eden Elif Su Erol, buz pateni kursuna bu dönemde yazıldığını dile getirdi. Kurs hocasının yurt dışına gitmesiyle Erzurum\'daki buz pateni macerası sona eren Elif Su, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin hizmete açtığı buz pistini duyar duymaz babasına ısrar ederek hayalinin peşinden koşmak istedi ve babası da tayinini İzmir\'e aldırarak bir yıldızın doğmasını sağladı. Türk bayrağını en güzel biçimde taşımaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten Elif Su, \"Türkiye rekortmeni oldum ancak hedefim dünyaya ülkemizi tanıtmak, olimpiyatlara katılmak\" dedi.