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(Görüntülü Haber) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri'nden Mehmetçik Vakfı'na destek

Murat KİBRİTOĞLU - ADANA,(DHA) Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri'nden Mehmetçik Vakfı'na destek Adana Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısını ikinci oturumunda meclis üyeleri huzur haklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

13 Şubat 2018 19:37

Murat KİBRİTOĞLU - ADANA,(DHA) Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri\'nden Mehmetçik Vakfı\'na destek Adana Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısını ikinci oturumunda meclis üyeleri huzur haklarını Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehit ailelerine destek olan, gazilerin rehabilitasyon ve tedavilerine yardım eden Mehmetçik Vakfı\'na destek kampanyası başlattı. Afrin\'de Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Zeytin Dalı Harekatı\'nı yürüterek Türk Milleti\'nin huzur ve güvenini tesis ettiğini söyleyerek bir maaşını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayan Başkan Sözlü, meclis toplantısında gündem öncesi konuyu meclis üyeleri ile paylaştı. 322 BİN LİRA BAĞIŞLANDI Adana Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı ikinci oturumunda gündem öncesi konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün belediye başkanlık maaşını Mehmetçik Vakfı\'na bağışladığını ifade etmesinin ardından meclis üyeleri de bir aylık huzur haklarını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldı. Böylelikle 79 meclis üyesi bulunan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi?nden yaklaşık 322 bin lira Mehmetçik Vakfı\'na bağışlandı.

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