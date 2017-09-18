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(Görüntülü Haber) Büyükelçiler kebap pişirdi

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından organize edilen '4'üncü Büyükelçiler Buluşması' etkinliği kapsamında kente gelen 7

18 Eylül 2017 17:17

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından organize edilen \'4\'üncü Büyükelçiler Buluşması\' etkinliği kapsamında kente gelen 75 ülkenin temsilcileri için piknik düzenlendi. Pikniğe katılan büyükelçiler mangal başına geçerek kebap pişirdi. Kentin tanıtımına yönelik düzenlenen \'Büyükelçiler Buluşması\' çerçevesinde hazırlanan iki günlük programda, kentin zengin tarihi ve turistik dokusu, yurt dışından gelen misafirlere tanıtıldı. Geziye katılan 75 ülkeden 44\'ü büyükelçi 171 kişilik heyet konvoy halinde Yavuzeli\'nin Kasaba Mahallesi\'ndeki Rum Kale\'ye giderek burada kendilerini bekleyen feribotlarla Fırat Nehri\'ne açıldı. Heyete Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti. Büyükelçileri taşıyan, Türk bayrakları ve balonlarla süslü yaklaşık 10 feribot Fırat Nehri\'nde renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Fırat Nehri gezisinin ardından kent merkezine dönen heyet burada Erikçe Kent Ormanı\'nda kendileri için hazırlanan pikniğe katıldı. Metrelerce uzunluktaki açık büfe Gaziantep yöresine ait yemeklerden tadan temsilcilerin bir kısmı alandaki dev mangalın başına geçerek kebap pişirdi. Mehmet Büyükekşi ve Abdülkadir Çıkmaz da alandaki mangal başında ve baklava standında büyükelçilere yemeklerden ikram etti. Piknik alanına kurulan sahnede mini konserler ve halk oyunlarını izleyen heyet, etkinliğin ardından kentten ayrıldı.

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