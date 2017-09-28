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(Görüntülü Haber) Büyükelçi Bass, veda turunda

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- KISA bir süre sonra Türkiye'den ayrılıp Afganistan'a gitmeye hazırlanan ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, veda turuna başladı

28 Eylül 2017 19:33

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- KISA bir süre sonra Türkiye\'den ayrılıp Afganistan\'a gitmeye hazırlanan ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, veda turuna başladı. ABD Adana Konsolosu Linda Specht ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ı makamında ziyaret eden Büyükelçi John Bass, görev süresi boyunca kendisine sürekli yakın ilgi gösterildiğini söyledi. Görevli olarak Adana\'ya son kez geldiğini anlatan Bass, gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Büyükelçi Bass\'ı karşılayan Vali Demirtaş ise, kentte bulunduğu süre içerisinde iyi vakit geçirmesini diledi.

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