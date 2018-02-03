T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Büyükçekmece'de korkunç olay

Alper KORKMAZ -İSTANBUL,(DHA) BÜYÜKÇEKMECE E-5 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidinde asılı İran uyruklu bir kişinin cesedi bulundu

03 Şubat 2018 16:45

Alper KORKMAZ -İSTANBUL,(DHA) BÜYÜKÇEKMECE E-5 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidinde asılı İran uyruklu bir kişinin cesedi bulundu. Olay, sabah saatlerinde Celaliye mevkii Gülyalı Otobüs durağı üst geçidinde meydana geldi. Üst geçitte boynundan iple asılı bir erkek cesedi olduğunu gören temizlik işçileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset üzerinden Ali Hamdi (36) adına kayıtlı İran pasaportu çıktı. Yaya köprüsü demirlerine boynundan asılı şekilde bulunan ceset olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası indirildi. Ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZBÜYÜKÇEKMECE E5 KarayoluOlayCelaliyeGülyalı OtobüsCesetAli HamdiYayaCeset Adli Tıp Kurumuna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24