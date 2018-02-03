(Görüntülü Haber) Büyükçekmece'de korkunç olay

Alper KORKMAZ -İSTANBUL,(DHA) BÜYÜKÇEKMECE E-5 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidinde asılı İran uyruklu bir kişinin cesedi bulundu. Olay, sabah saatlerinde Celaliye mevkii Gülyalı Otobüs durağı üst geçidinde meydana geldi. Üst geçitte boynundan iple asılı bir erkek cesedi olduğunu gören temizlik işçileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset üzerinden Ali Hamdi (36) adına kayıtlı İran pasaportu çıktı. Yaya köprüsü demirlerine boynundan asılı şekilde bulunan ceset olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası indirildi. Ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.