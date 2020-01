(Görüntülü Haber) Bursasporlu Titi: "Penaltı kararı şüpheli"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor, 15\'inci haftanın açılış maçında Fenerbahçe\'ye evinde 1-0 kaybetti. Yeşil beyazlı oyuncular Jires Kembo ile Titi maç sonrası yaptıkları açıklamada alınan mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını dile getirdiler. Fenerbahçe ile oynanan mücadelenin 83\'üncü dakikasında Jires Kembo sakatlık yaşarken, Bursaspor 3 değişiklik hakkını kullandığından karşılaşmanın geride kalan bölümünde 10 kişi oynadı. Sakatlığına ilişkin net bir yorumdan kaçınan tecrübeli oyuncu, bugün durumunun netleşeceğine işaret etti. Maça ilişkin ise \"Elimizdekilerle savaşmaya çalıştık ama yeterli olmadı\" diyen Jires Kembo, \"Bir kez daha taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte bir ekibiz. Alınan skordan dolayı üzgünüz. Hem kendimiz adına, hem onlar adına hayal kırıklığı yaşadık. Kısa sürede toparlanacağız. Bir an önce önümüzdeki maça hazırlanmaya başlayacağız\" diye konuştu. Fenerbahçe maçında geçmiş maçlara kıyasla yeteri kadar topla buluşmadığını belirten Jires Kembo, \"Her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Bu yeterli olmadı. Bir an önce toparlanıp önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağım\" ifadelerini kullandı. TİTİ: \"PENALTI KARARI ŞÜPHELİ\" Bursaspor\'un savunma oyuncusu Titi\'nin gündeminde ise hakem Ali Palabıyık vardı. William Ekong\'un Janssen\'i düşürmesi sonrası Fenerbahçe\'nin kazandığı penaltıya ilişkin görüşlerini söyleyen Brezilyalı oyuncu, \"Penaltı kararı şüpheli. Penaltının doğru karar olduğunu düşünenler kadar, olmadığını düşünenlerin sayısının da fazla. Nihayetinde penaltı kararı verildi ve biz bu golü yedik” dedi. Taraftarın desteği hakkında ise inanılmaz bir enerjinin stadyumda olduğunu belirten Titi, \"Taraftarlarımız hem kulübün etrafında, hem de stadyumda gerçekten inanılmaz bir enerji oluşturuyorlar. Biz onları görmekten ve onlarla buluşmaktan her seferinde çok mutlu oluyoruz. Tabi ki bugünkü sonuç kötüydü ve bizi mutsuz etti. Ama onlarla buluşmak gerçekten çok güzeldi. Taraftara geldikleri için ve oluşturdukları atmosferden dolayı teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmek daha çok özveriyle çalışacağız” açıklamasını yaptı.