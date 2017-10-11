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Spor

(Görüntülü Haber) Bursaspor'dan çift idman

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Bursaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamlarken, Batalla takımdan ayrı çalıştı

11 Ekim 2017 21:35

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Bursaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamlarken, Batalla takımdan ayrı çalıştı.

Süper Lig\'de 16 Ekim Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor\'u konuk edecek olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarında günü çift antrenmanla noktaladı. Özlüce Tesisleri\'nde gerçekleştirilen sabah idmanında koordinasyon çalışması ve taktik ağırlıklı çift kale maç yapan yeşil beyazlı ekip, akşam antrenmanında ise pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

EKSİKLER TAMAMLANIYOR

Sakatlıkları bulunan Pablo Martin Batalla, akşam antrenmanında takımdan ayrı çalışırken düz koşu yaptı. William Troost Ekong ile Aziz Behich dışında diğer tüm oyuncular milli takımlarından dönerken, sabah idmanında takıma katılarak idmanını yapan kaleci Harun Tekin, akşam antrenmanında ise Emre Taşdemir ile birlikte salonda çalıştı.

Sakatlığı bulunan diğer isimlerden Josua John\'un tedavisi sürerken, Bilal Kısa\'nın tedavisine ise akşam antrenmanındaki düz koşusunun ardından devam edildi.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Öte yandan Bursaspor\'un Osmanlıspor ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda karşılaşacağı maçın bilet satış programı da belli oldu. Yarın sabah 10.00 itibariyle satışa sunulacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde;

VIP 1.Balkon: 200 TL

VIP 2.Balkon: 200 TL

Batı Alt Tribün: 100 TL

Spor Toto Alt Tribün: 50 TL

Spor Toto Üst Tribün: 40 TL

Güney Kale Arkası (TEKSAS): 20 TL

TOFAŞ Tribünü : 20 TL

Misafir Tribünü:  26 TL

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