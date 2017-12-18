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Spor

(Görüntülü Haber) Bursaspor'da Mikel Agu sahalara döndü

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR'da 1 aydır sahalardan uzak kalan Mikel Agu, bugün sahalara dönerek takımdan ayrı çalıştı

18 Aralık 2017 20:10

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'da 1 aydır sahalardan uzak kalan Mikel Agu, bugün sahalara dönerek takımdan ayrı çalıştı. Antrenmana sakatlıkları süren Badu ve Batalla ise katılamadı. Süper Lig\'de 23 Aralık Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği\'ni ağırlayacak olan Bursaspor, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Özlüce Tesisleri\'ndeki günün tek idmanında bir araya gelen yeşil beyazlı ekip, ısınma koşularıyla başladığı antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından farklı istasyonlarda topla birlikte çalıştı. Antrenmana belindeki sakatlık sebebiyle Emmanuel Badu ve kasığındaki ağrılar nedeniyle Pablo Martin Batalla tedbirli olarak katılmadı. Deniz Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı ziyaret eden Bursaspor Başkanı Ali Ay da bir süre takımı saha kenarından takip etti. AGU İYİLEŞİYOR Bursaspor\'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mikel Agu ise sahaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, takımdan ayrı olarak kondisyoner Giovanni Melchiorre eşliğinde çalışmalara başladı. Agu\'nun yarın yapılacak antrenmanın bir bölümünde takımla çalışacağı kaydedildi. Daha önce sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edilen ve ameliyat olan Agu, 1 aydır takımdan uzak kalırken bu süreçte 5 lig ve 2 kupa maçını kaçırdı.

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