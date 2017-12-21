(Görüntülü Haber) Bursaspor'da Le Guen, Furkan Özçal ile özel görüştü

Gürkan DURAL DHA-Spor Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, takımdan devre arasında ayrılması gündemde olan Furkan Özçal ile özel bir görüşme yaptı. Süper Lig\'in 17\'nci haftasında, Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği\'ni ağırlayacak olan Bursaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Öğle saatlerinde Özlüce Tesisleri\'nde bir araya gelen yeşil-beyazlı ekip, ısınma koşularının ardından farklı istasyonlarda pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından basına kapalı olan bölümde Bursaspor, Gençlerbirliği maçının teknik ve taktik provasını yaptığı öğrenildi. JIRES VE BADU ANTRENMANA KATILMADI Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, antrenman öncesinde Furkan Özçal ile özel bir görüşme yaptı. Devre arasında takımdan gönderilmesi düşünülen Furkan Özçal ile Le Guen\'in bu görüşmesi dikkat çekti. Öte yandan sakatlıkları bulunan Jires Kembo ve Emmanuel Badu ise antrenmanda yer almadı. Jires Kembo\'nun tedavisi sürerken, Badu salonda çalıştı. Deniz Yılmaz ise son antrenmanlarda olduğu gibi bugün de takımdan ayrı çalışmasını gerçekleştirdi. Bursaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.