(Görüntülü Haber) Bursaspor'da Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

HABER - KAMERA CEMAL EKENTOK BURSA (DHA)Bursaspor, 10 Eylül\'de oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarının startını verdi. İstanbul\'da Beşiktaş\'a 2-1 yenilen Bursaspor\'da milli maç nedeniyle lige verilen ara sonrasında 3 günlük tatil sabah yapılan çalışma ile sona erdi. Bursasporlu futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, haftanın ilk çalışması öncesinde takım olarak Türk bayrağı açtı. Yeşil beyazlı futbolcular, Büyük Taarruz Zaferi\'nin 95. yılını kutladılar. Teknik Direktör Paul Le Guen, izin sonrası saha içerisinde futbolcularıyla Beşiktaş maçının değerlendirmesini yaptı. Ardından yeşil beyazlı futbolcular, İtalya kondisyoner Giovanni yönetiminde giderek artan tempolu koşular yaptı. Çalışmanın ikinci bölümünde ise kontrol pas oyunu yapıldı. Antrenman, üç ayrı grupta dar alanda yapılan turnuva şeklindeki maçlarla devam etti. Bu maçlarda Delarge, Sinan Bakış, Ekoko, Furkan Soylap attıkları gollerle dikkat çektiler. EKSİKLERİ ÇOK Bursaspor\'un Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına milli takım kamplarında olan Stancu, Agu, Ozan Can Kökçü, Muhammed Şengezer, Ataberk, Kubilay Kanatsızkuş, Ertuğrul Ersoy, Ekong katılmadı. Sakat oyunculardan Furkan Özçal ile Sercan Yıldırım fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Emre Taşdemir ile Serdar Kurtuluş\'un tedavileri devam etti. HARUN\'UN KOLUNDA YIRTIK VAR Beşiktaş karşılaşmasında sol kolunda adale yırtığı olan ve A Milli takım kadrosundan çıkartılan Harun Tekin, kaleci çalışmasına Alt yapıdan gelen Gürkan ve Deniz ile çıktı. Ancak Harun Tekin topla çalışmaya katılmadı. Rüştü Hanlı ise kros çalışmasında yer aldı, sonrasında ayrı çalışma yaptı. Bursaspor akşam üzeri saat 17.00\'de yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.