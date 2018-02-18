(Görüntülü Haber) Bursaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor taraftarlarına ceza

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Bursaspor maçı sonrasında iki takımın taraftarları arasında çıkan kavga nedeniyle 12 Bursaspor ve 4 Teleset Mobila Akhisarspor taraftarına cezai işlem uygulandı. Akhisarspor\'un 11 Şubat\'ta 1-0 kazandığı maç sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken bir işyerinin camları kırıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, olay sonrası güvenlik kameralarını incelemeye alarak kavganın başlamasına sebep olan taraftaları tespit etti. Olaylara karıştığı tespit edilen Bursaspor taraftarından 12, Teleset Mobilya Akhisar taraftarından ise 4 kişi hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde işlem başlatıldı.