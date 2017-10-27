(Görüntülü Haber) Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen İhtiyacımız olan şey devamlılık

Gürkan DURAL BURSA,(DHA) -

BURSASPOR Teknik Direktör Paul Le Guen, Antalyaspor\'un çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu söyledi. Fransız çalıştırıcı ayrıca dünkü kupa maçında iyi olmadıklarını ve oyun sisteminde devamlılığı sağlamaları gerektiğini belirtti.

Bursaspor, Süper Lig\'de 29 Ekim Pazar günü sahasında ağırlayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Paul Le Guen açıklamalarda bulundu. Antalyaspor mücadelesinin zor bir karşılaşma olacağını kaydeden Fransız çalıştırıcı, Çok bilinen, çok yetenekli oyunculara sahip bir ekip Antalyaspor. Aynı zamanda benim de tanıdığım oyuncular da var içerisinde, Samuel Eto\'o, Samir Nasri, Melez, William Vainqueur. Bunlar daha önce benim çalıştığım oyuncular ve aradaki takım bağlarını kurarlarsa da herkes için tehlike yaratacak bir takım haline gerekecek bir Antalyaspor var dedi.

İYİ OLMADIĞIMIZI KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR

Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki Yeni Altındağ Belediyespor maçını da değerlendiren Le Guen, Biz dün turu geçtik ama maçın kazananı biz miydik Orası soru işareti. Dünkü maçta iyi olmadığımızı kabul etmemiz bizim için daha iyi olacak ve bu bizim için daha iyi. Hala gelişmemiz gereken çok fazla nokta var. Birçok oyuncu farkında ki, dün en iyi günlerini yaşamadılar. İlk 11\'e girmek için hala çok fazla çalışma ve özveri göstermeliler diye konuştu.

BADU OYNAYABİLECEK

Diğer bir yandan da göz önünde bulundurmaları gereken konunun kadrodaki oyuncu fazlalığı olduğuna işaret eden Le Guen, 30 oyuncu yerine 25 oyuncuyla çalışmayı tercih ederim. Herkes durumun farkında diye düşünüyorum zaten ama bununla alakalı hem kararlar, hem de uygulanacak operasyonlar Aralık ya da Ocak ayındaki dönemlerde uygulanacaktır şeklinde konuştu.

Fransız çalıştırıcı, Emmanuel Badu\'nun durumu hakkında ise Muhtemelen oynayabilecek. Tabii ki durumunu hala kontrol etmemiz gerekiyor ama ben oynayabilme ihtimaline dair iyimserliğimi koruyorum dedi.

DEVAMLILIK SAĞLAMAK İSTİYORUM

Son zamanlarda takımı 3-5-2 oyun sisteminde oynatan Paul Le Guen, buna ilişkin de şöyle konuştu Ben bir teknik direktör olarak her zaman dikkatli gözlerle izlemeliyim olup biteni. Sistem seçimlerimiz genelde oyuncularımızın, özelliklerine ve oyuncularımızın kendilerine kolaylık sağlamak üzerine oluyor. Onların özelliklerini daha ön plana çıkarabilecek taktikler oluşturabilmek adına belli kararlar alıyoruz. Gözlemliyorum ve düşünüyorum. Sistem yeniden değişebilir, ancak şu anda ihtiyacımız olan şey devamlılık. Bu yüzden de değiştirmiyorum, 1 maç üçlü savunma 1 maç dörtlü savunma oynamak istemiyorum. Devamlılık sağlamak istiyorum.

LEONARDO\'YA ÖVGÜLER

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo\'ya da övgüler yağdıran Le Guen, Bir mutluluk hissediyorum, Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo ile teknik direktör olarak da karşılaşacağız. Ben onun takım arkadaşı olma sahip oldum, bu özel anı yaşadım. Dolayısıyla birbirimize karşı olacak olmamız bana mutluluk veriyor. Birlikte 1 sezon oynadık. Çok iyi bir insan, çok iyi bir arkadaş açıklamasıyla sözlerini tamamladı.

YUSUF ANTRENMANA ÇIKMADI

Öte yandan yeşil beyazlı ekip Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce Tesisleri\'nde sabah saatlerinde bir araya gelen Bursaspor\'da sakatlıkları devam eden Sercan Yıdlrıım, Serdar Kurtuluş ve Onur Atasayar\'ın yanı sıra, hafif sakatlığı bulunan Yusuf Erdoğan da sabahi idmana katılmadı. Le Guen oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparken, Antalyaspor maçına konsantre olmalıyız. Çok zorlu bir maç olacak. Kazanma potansiyelimiz yüksek. Daha önce yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız dedi. Daha sonra pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik prova ile son buldu.