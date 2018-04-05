(Görüntülü Haber) Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen Öncelikli hedefimiz ligdeki konumumuzu korumak

Gürkan DURALBURSA,(DHA) Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen yaptığı açıklamada, Şu anki önceliğimiz ligdeki konumumuzu korumak üzerine. Ligdeki konumumuzu garantiledikten sonra daha iddialı hale gelebilir, daha iddialı sözler edebilir ve daha yukarıyı hedefleyebiliriz dedi. Spor Toto Süper Lig\'de Bursaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Özlüce Tesisleri\'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde ise Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, açıklamalarda bulundu. Bir süredir gelenek hale gelen haftalık basın toplantılarına ara verilmesi üzerine konuşan Fransız çalıştırıcı, Kendimi iyi hissediyorum, zaten hiçbir zaman basından gelen teklifleri reddetmedim. Ben işimin tüm taraflarını, tüm yönlerini aynı şekilde kabul ediyor ve onlarla başa çıkabildiğimi düşünüyorum. Bana yapacaksın dendi, yaptım. Yapmayacaksın dendi, yapmadım. Ama sizleri tekrar görmek güzel, benim için hiçbir şekilde problem yok dedi. HENÜZ SEZON BİTMEDİ Takımın son durumunu değerlendiren Le Guen, Daha iyi bir sıralamada olabilirdik şu anda, daha iyi bir sıralamada olmamızı bekleyebilirdim. O anlamda hayal kırıklığı olabilir. Sezon başlarken tabii ki sezon içerisinde neler olup biteceğini kestiremiyorsunuz, bazı şeyleri öngöremiyorsunuz ama henüz sezon bitmedi. Hala devam ediyor. Tabii ki şu andaki önceliğimiz ligdeki konumumuzu korumak üzerine. Ligdeki konumumuzu garantiledikten sonra daha iddialı hale gelebilir, daha iddialı sözler edebilir, daha yukarıyı hedefleyebiliriz. Ama şu anda söylediğim gibi, öncelikli hedefimiz ligdeki konumumuzu korumak diye konuştu. BOSTOCK\'UN OYNAYAMAYACAĞINI BİLİYORDUK John Bostock\'un Antalyaspor maçında yedek kulübesinde yer almasıyla ilgili yöneltilen soruyu da cevaplayan Le Guen, Dürüstçe söylemem gerekirse John Bostock\'un o günkü kadroya yazılıp yazılmadığı hakkında bir bilgim yok ama benim o konudaki düşüncem çok netti. Zaten biz 1 gün öncesinden de biliyorduk ki John Bostock, o gün oynayabilecek durumda değildi. Kadroda benim açımdan yoktu, daha sonrasında gelip kulübede diğer takım arkadaşlarıyla oturmuş devamında da tribünde diğer arkadaşlarının yanına gitmiş, bu benim bilgi sahibi olduğum bir konu değil. Ben o anda tabii ki ilk 11\'deki oyuncularıma ya da kulübedeki oynama ihtimali olan oyuncularıma odaklanmıştım. Ama benim açımdan Bostock ile ilgili bilgi çok netti, daha 1 gün öncesinden oynayamayacağını biliyorduk. Daha önce de kendisiyle konuşmuştuk, bu bilgi çok netti ifadelerini kullandı. ANTRENMANI KAÇIRAN OYUNCULAR RİTİM KAYBI YAŞAR Ayrıca kadroyu elbette kendisinin yaptığını söyleyen Fransız çalıştırıcı, bu doğrultuda yöneltilen bir soruya, Fakat an itibariyle bu söylediğiniz şey, kadroda olmayan bir oyuncunun nerede oturduğu bir detay olarak kalıyor. Oyuncunun oynamayacağı benim bilgim ve doktorumuzun bilgisi dahilindeydi. Kendisiyle de konuşulmuştu, bunun dışındaki konular tamamen detay. O gün Bostock\'u oynayamayacağı herkes tarafından biliniyordu. Kasımpaşa maçında oynayabilecek mi henüz bilmiyorum. Bostock bildiğiniz üzere hafta başından beri idmanlara katılamadı. Kas sakatlığı yaşıyor kendisi. Yavaş yavaş koşular yapmaya başladı ve aslına bakarsanız oynayıp oynayamayacağına dair gerçek test yarın yapılacak. Yarın daha net bir bilgiye sahip olacağız, her ne kadar testleri geçse ve oynamaya hazır olsa da hafta başından itibaren antrenmanlara katılım gösteremedi. Antrenmanlara katılamayan oyuncuların bir ritim eksikliği yaşayacağını biliyoruz. Dolayısıyla her ne kadar kendisini oynamaya hazır hissetse de, almam gerekecek bir karar beni bekleyecek. Belli bir ritim kaybını yaşamış olacak şeklinde cevapladı. BATALLA DEV BİR EKSİKLİK Pablo Martin Batalla\'nın Kasımpaşa\'ya görev alamayacak olması içinse Fransız çalıştırıcı, Pablo Martin Batalla\'nın yokluğu büyük bir eksiklik tabii ki. Pablo, dev bir oyuncu bizim için. Hem saha içerisinde hem de saha dışında çok büyük anlamlar ifade ediyor. Dolayısıyla eksikliği de dev bir eksiklik oluyor. Takımı yakından takip edecek ve takımın yakınında olacaktır eminim. Hem haftasonunda takımdan uzaklaşmayacaktır hem de takımın yanında olacaktır ama dev bir eksiklik diye konuştu. SOW İLK 11\'E GİRECEK DURUMDA DEĞİL Moussa Sow\'un Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağına dair de Le Guen, Moussa Sow\'un oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki bir teknik direktör olarak benim görevim Bursaspor adına en iyi 11\'i sahaya çıkarabilmek. Tabii ki bir oyuncunun geçmişi ve kariyeri, onunla alakalı seçimler yapılırken göz önünde bulundurulması gereken kriterdir. Ama Moussa\'nın fiziksel ve genel durumu şu anda bizim için kriter değerlendirmesinde ilk 11\'e girecek durumda değil şeklinde konuştu. BURSASPOR\'UN PERFORMANSI İSİMLERDEN DAHA ÖNEMLİ Eleştirilere açık olduğunun altını çizen Le Guen, Ben geldiğim ilk günden itibaren teknik direktör olarak, işimin gereği olarak Bursaspor\'un çıkarlarını gözetmekle yükümlüyüm ve elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki Moussa Sow\'un geleceği, neler yapacağı önemli ama benim için öncelik bu değil. Bazen işimin gerekliliklerini anlatmaya çalışıyorum. Belki de anlamak insanlar için zor olabiliyor bende her zaman eleştiriye açığım ama şu kadarını söylemeliyim ki genellemem gerekirse benim için Bursaspor\'un çıkarları, Bursaspor\'un sahada ortaya koyacağı performans herkesten ve isimlerden daha önemli ifadelerini kullandı. TARAFTAR DESTEK VERMELİ Son olarak taraftara seslenen Le Guen, Taraftarı anlıyorum. Tabii ki beklenti büyüktü sezon başında ve sezon boyunca problemler yaşadık. Ama bu oyuncular, bu kadro gerçekten profesyonel ekipten kurulu ve ellerinden gelenin en iyisini yapan kişiler. Taraftarımızın bunu bilmesini ve farkında olmasını istiyorum. Herkes elinden geleni yapacak, tabii ki şu anda herkes için en doğru olacak şeyin takıma destek vermek olduğunu düşünüyorum. Mutlaka eleştiriler olacaktır, ben o eleştirileri göğüslemeye ve kabullenmeye hazırım. Ama takıma mutlak destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunun her şeyi daha kolay hale getirebileceğini düşünüyorum. Biraz önce söylediğim gibi taraftarlarımızı anlıyorum, tabii ki bir hayal kırıklığı yaşıyorlar ve onlar için belki de bu hayal kırıklığı ile takıma destek vermek çok zor oluyor. Ama onların vereceği desteğin takım için ne kadar önemli olduğunu anlamalılar ve takıma destek vermeliler sözleriyle basın toplantısını noktaladı.