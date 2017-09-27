(Görüntülü Haber) Bursaspor minik Yasin'in hayalini gerçekleştirdi

BURSASPOR, Tarsus İdman Yurdu maçında tribüne gelen topu vermek istemeyen ve gözyaşlarına boğulan minik taraftarı Yasin Yenidünya\'yı unutmadı. Kulübe gelen minik taraftar, futbolcularla resim çektirip, tribünde aldığı topu imzalattı. Bursaspor\'un akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda özel ziyaretçileri vardı. Yeşil-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası\'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı maçta tribünlere bir top gelirken, bir çocuk topu vermek istememişti. Bunun üzerine güvenlik ekipleri çocuk ve ailesinin yanına gelmiş ancak taraftarın da aileye sahip çıkmasıyla top Yenidünya ailesinde kalmıştı.

FUTBOLCULAR O TOPU İMZALADI





Yeşil beyazlı kulüp de, o sırada üzgün olduğu gözlemlenen 7 yaşındaki Yasin Yenidünya\'nın bu görüntüsüne sessiz kalmadı. Antrenman öncesinde baba Mehmet Yenidünya ve anne Güler Yenidünya ile birlikte minik Yasin\'i Özlüce Tesisleri\'nde ağırlayan kulüp, küçük çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Minik Yasin, stadyumda aldığı topu Bursaspor oyuncularına imzalattı ve ardından ailesiyle birlikte antrenmanı takip etti.





\"ÇOK HEYECANLIYIM\"





Baba Mehmet Yenidünya, çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, \"Ülke futbolu adına, herkes eşiğini, çocuğunu tribüne getirsin. Tribün onlarla güzel, çocukların gözyaşı akmasın, futbol kardeşliktir. O gün bende eşim ve çocuğumla birlikte maça gelmeyi istedim, ancak başımızı böyle bir olay geldi. Şu an ise çok heyecanlıyız futbolcuları bekliyoruz\" dedi.





7 yaşındaki Bursaspor taraftarı Yasin Yenidünya ise \"Çok heyecanlıyım, ben doğduğumdan beri Bursasporluyum. Her maça geliyorum, şimdi futbolcuları göreceğim, çok iyiyim. Bursaspor\'u çok seviyorum\" diye konuştu.





Minik Yasin ayrıca yeşil beyazlı ekibin sloganı \"Sen ben yok Bursaspor var\"ı da söylemeyi ihmal etmedi.