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Spor

(Görüntülü Haber) Bursaspor ile yolları ayrılan Paul Le Guen, Özlüce Tesisleri'nden ayrıldı

Gürkan DURALBURSA,(DHA) Bursaspor'da Le Guen, görüşmelerin ardından Özlüce Tesisleri'nden ayrıldı

10 Nisan 2018 19:23

Gürkan DURALBURSA,(DHA)
Bursaspor\'da Le Guen, görüşmelerin ardından Özlüce Tesisleri\'nden ayrıldı.
Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Paul Le Guen ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Özlüce Tesisleri\'nde yönetim ile bir araya gelen ancak tazminat konusunda uzlaşamayan Fransız çalıştırıcı ise öğle saatlerinde başlayan görüşmenin ardından yardımcılarıya birlikte tesislerden ayrıldı. Açıklama yapmayan Le Guen, yardımcılıklarıyla birlikte tesislerden ayrıldı. Futbolcularla vedalaşan Fransız çalıştırıcı, basın mensuplarının bulunduğu ön kapıyı değil kurmaylarıyla birlikte arka kapıdan tesislerden ayrıldı.
Bugün saat 16.00\'da yapılacak idmanda Mustafa Er takımın başında olacak.

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