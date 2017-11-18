(Görüntülü Haber) Bursaspor-Göztepe maçının ardından

PAUL LE GUEN: \'KAFAMIZI DİK TUTUP ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ\'





Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, maç sonu yaptığı açıklamada \"Bugün iyi tarafından bakmamız gerekiyor. İçeride berabere kalınan bir maç ama mutlu olmalıyız. Buradan puansız da ayrılabilirdik, 3 puanla da ayrılabilirdik. Bazen de 1 puan da iyidir demek gerekiyor\" dedi. Sinan Bakış\'ın oyunda kalmasının sorulması üzerine ise Fransız çalıştırıcı, \"Evet bir değişiklik yapabilirdim ama kararları ben veriyorum. O pozisyonda oynayabilecek 4 oyuncumuz var; Aziz Behich, Emre Taşdemir, Onur Atasayar ve Yusuf Erdoğan. Hiçbiri kadroda olmaya uygun değillerdi. Bende elimden geleni yapmaya çalıştım\" diye konuştu.





Kaleci Harun Tekin\'in performansından memnun olduğunu kaydeden Le Guen, \"En başından beri Harun\'ın gösterdiği performanstan çok memnunum. Bu memnuniyetime, bu akşamı da ekleyebilriiz. Sezon başından beri aynı savunmacılarla oynuyoruz; Barış Yardımcı, William Ekong, Titi ve bunlara ek olarak Ertuğrul Ersoy da girdi. Titi ve Aziz\'i oynatma durumumuz yoktu, taktiksel olarak oyuncularımı adapte etmeye çalıştım. Zor bir görevdi, ama işin bu durumlarında karar vermeliydim\" ifadelerini kullandı.





Le Guen, Mikel Agu\'nun eksikliği içinse şöyle konuştu: \"Agu dev bir eksiklik bizim açımızdan ama Cristobal Jorquera\'nın performansı da beni memnun etti. Bütün akşam ağlayabilirim, yakınabilirim Agu olsaydı diye ama bu hiçbir şekilde bize fayda sağlamayacak. Eldeki kadroda en iyi oyuncularımızı seçmek zorundayım. Pablo Batalla\'dan da memnunum, kendisi oyununun devamlı içinde kalıyor. Kafamızı dik tutup, önümüzdeki maçlara bakacağız.\"





TAMER TUNA: \'CENTİLMENLİK HAVASI HERŞEYDEN ÖNEMLİ\'





Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, bugün maçtan öte şeylerin yaşandığına işaret etti. Genç teknik adam açıklamasında, \"Bursaspor ile Göztepe takımlarının centilmenlik havası, herşeyden önemli. Böyle olunca sahadaki futbol daha iyi çünkü böyle olunca taraftar saha içine empoze oluyor. Bizde bundan mutluluk duyuyoruz. Bu, oyundan öte daha değerli bizim için. Bursa\'yı çok seviyorum, inanılmaz bir taraftar, Göztepe \'de de bu enerji var. Umarım iki takım da ligde daha iyi yerde olurlar\" diye konuştu.





Maçı değerlendiren Tamer Tuna, \"Bursaspor\'un kanatlardan geldiğini merkezden çoğalarak ceza sahası içine hücum ettiğini biliyorduk. Bununla ilgili analizlerimizi yaptık. Geldiklerinde topu kazandığımızda hızlı ataklarla çok pozisyon bulabileceğimizi düşündük. Bu gerçekleşti fakat hatalar yaptık. Bursaspor iyi bir takım, oynamak isteyen 2 takım olduğunda futbol zevk veriyor. Zevk vermeyen tek şey goldü. Bursaspor da kazanabilirdi, bizim net pozisyonlarımız vardı\" şeklinde konuştu.





Naim Süleymanoğlu\'nun ölüm haberine ilişkin de konuşan genç çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: \"Maçtan önce Naim Süleymanoğlu\'nun ölüm haberini aldık. Bizim için inanılmaz, değerli bir insandı. Futbolcudan öte idoller olur, Naim Süleymanoğlu bunların başındaydı. O halteri kaldırdığında o yükün altına beraber girdiğimizi hisediyordum. Benim için idoldü. Allah\'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.