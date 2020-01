(Görüntülü Haber) Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Fark yaratan bir Bursaspor göreceksiniz"

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul\'da yaptığı açıklamada, \"Türkiye standartlarının üzerinde bir oyuncu grubuna sahibiz. Buna Sow da eklendi. Hücumda fark yaratan bir Bursaspor göreceksiniz\" dedi.



Bursaspor’un Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongre üyelerinin ilgi göstermediği mali genel kurulda Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulübün genel durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında Bursa\'ya gelen ve prensip anlaşmasına varılan Moussa Sow\'un Bademli Mahallesi’nde Bursa’nın etini yediğini belirten başkan Ay, “Kendisine de buradan ‘hoş geldin’ diyorum. Süper Lig’de mücadelede eden takımların yarısı teknik direktör değiştirdi. Biz Bursa’yı seven dünya çapında bir hocayla devam ediyoruz. Türkiye standartlarının üzerinde bir oyuncu grubuna sahibiz. Buna Sow da eklendi. Ligin ilk yarısında iyi oynadığımız bazı maçları şanssız şekilde kaybettiğimizi unutmayalım. Ligin en az gol yiyen 3’üncü takımıyız. Hedefimiz şu anda 7\'nci sırada bulunduğumuz en çok gol atan takımlar sıralamasında 2’nci, 3’üncü sıraya yükselmek\" dedi.



\"3 OYUNCU İLE TEMAS HALİNDEYİZ\"



Bursaspor takımını kamp yaptığı Antalya’da izlediğini ve takımlarının harika çalıştığını söyleyen başkan Ay, \"Hocamızla 3 gün boyunca transfer konusunda çok faydalı çalışmalarımız oldu. Hocamızın takımda görmek istediği 3 oyuncu ile temas halindeyiz. İstediğimiz şartlarda bu oyuncuları kadromuza katabilirsek, bizi bambaşka bir ikinci yarı bekliyor olacak. Sadece savunmasını iyi yapan bir takım değil, hücumda da fark oluşturan bir Bursaspor göreceksiniz inşallah\" diye konuştu.



\"BURSASPOR\'DA TRANSFERİ ARTIK MENAJERLER YAPMIYOR\"



\"Ödediğimiz menajer komisyonlarına bakarsanız, geçmişte ödenenlerle arada dağlar kadar fark var\" diyen başkan Ay, şu ifadeleri kullandı:



\"Hem benim hem de hocamızın en hassas olduğu nokta bu. Kim hangi oyuncuyu söylerse söylesin menajer ağzıyla hareket etmiyor, takım karakterimize uygun olmayan en ufak bir oyuncuyla temas kurmuyoruz. Bursaspor’da transferi artık menajerler yapmıyor. Bu konuda rahat olun. Alacağımız oyuncular kadar göndermemiz gereken oyuncular da önceliklerimiz arasındaydı. Furkan Özçal\'ın sözleşmesini feshettik. Ozan Can Kökçü’yü kiraladık. Bilal, Merter, İsmail Konuk ve Deniz Yılmaz da ikinci yarı kadromuzda olmayacaklar. Kendilerine kulüp bulmaları konusunda bütün uyarıları yaptık. Bilal ile sözleşme feshettik. Deniz ile de pazartesi günü sözleşme feshedeceğiz inşallah. Asla kararımız değişmeyecek. Bu kapıdan ahlaklı bir şekilde çıkmazlarsa sonuçlarına her anlamda katlanırlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz koymak bir sporcuya yakışmaz.\"



\"BURSASPOR\'UN KORKULACAK BORCU YOK\"



Başkan Ay, borçlara dair ise \"Bursaspor’un korkulacak borcu yok. Birlik ve beraberlik içerisinde olup, gerekli projeleri bir an önce bitirelim. Stat isim hakkıyla ilgili 3-4 firma var. Piyasayı biliyorsunuz. Rakamlar büyük olduğu için sabırla hareket etmemiz gerekiyor. Ay sonuna kadar inşallah neticeye ulaşırız. Bir arsamız var, onun da imarı çıkmış durumda. Lojistik firmalarının önemli gördüğü bir yerde. İnşallah onu da en kısa zamanda satıp, kulübümüzü dar boğazdan kurtarırız. Borcu sıfırlasanız dahi Bursaspor böyle gittiği sürece 3-4 sene sonra aynı duruma gelecek\" açıklamasını yaptı.



\"BİZ BORCU DÜŞÜRME SÖZÜ VERDİK\"



\"Bana ağlayan başkan dediler\" ifadesi dikkat çeken başkan Ay sözlerini, \"Gerçekleri yine söylüyorum. Giderimiz, gelirimizin çok üzerinde. Camia olarak 5\'inci şampiyonuz ama mali durumda Anadolu takımıyız. Bir türlü işin içerisinden çıkamıyorum. Sanayicimizi maalesef Bursaspor’a çekemiyoruz. Bakanımız, valimiz, belediye başkanımız bize çok yardımcı oluyorlar. Allah, inşallah Mayıs ayında güzel bir tabloyla konuşmayı nasip eder. Şu anda borcumuz 390 milyon seviyelerinde. Bunda çok fazla dış etken oluştu. Euro’nun yüzde 45 artması sadece bizi değil, diğer kulüpleri de etkiledi. Biz borcu düşürme sözü verdik” ifadeleriyle tamamladı.



YEŞİL BURSA A.Ş.\'NİN SATIŞINA ONAY



Öte yandan Bursaspor Kulübü\'nün pilot takımı Yeşil Bursa A.Ş.\'nin satışı için kongre üyelerinden onay çıktı. Bursaspor Kulübü Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat, “Söz konusu madde ile yetki; Yeşil Bursa A.Ş. ve Merinos’un birleştirilmesi, tasarruflarda bulunması için gerekmektedir. Yılda kulübe 2,5 ile 3 milyon TL zarar oluşturan, buna karşılık futbolcu kaynağı olarak kullanamadığımız Yeşil Bursa A.Ş.’nin satışı için bu maddeyi koyduk. Bunun için yetki istiyoruz” açıklamasını yaptı ve bu öneri oy çokluğu ile kabul edildi.



Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç ise 348 üyenin imza attığını belirterek, “Bu rakam biz Bursasporluları üzüyor. Bu vecibeleri yerine getirirsek, kulübümüze daha fazla sinerji katarız. Katılanlara Bursaspor Divan Kurulu adına teşekkür ediyorum” dedi.