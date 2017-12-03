(Görüntülü Haber) Bursa'nın mahallelerinde 'huzur' için polis-muhtar işbirliği

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da huzur operasyonları kapsamında belirli mahallelerde ara sokaklar ve kıraathaneler polis ekiplerince denetlendi. Özellikle \'suçu önleme\' adına yapılan uygulamada çok sayıda suç unsuru ile aranan şüphelilere ulaşıldı. Polis ekipleri uygulama yaptıkları mahallelerde muhtarlarla da işbirliği içinde çalıştı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 100 polisin katılımıyla merkez Yıldırım İlçesi, Hacıvat, Demetevler, Meydancık ve Beyazıt Mahallelerinde suç önlemeye yönelik huzur operasyonu düzenlendi. Akşam saatlerinde kıraathaneler ve ara sokaklarda çalışma başlatan ekipler şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama ve kimlik sorgusu gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren uygulamada ekipler, farklı suçlardan aranan 2 şüpheliyi gözaltına alırken, 400 paket kaçak sigara ve bir miktar bonzai ele geçirdi. Bu arada ana caddelerde araçlara yönelik uygulama yapan ekipler farklı kusur ya da suçtan 6 araca idari para cezası uygulayıp 2 aracı trafikten men etti. MUHTARLARLA İŞBİRLİĞİ Polis ekipleri uygulama yaptıkları mahallelerde muhtarlarla da işbirliği içinde çalıştı. Emniyet yetkilileri, uygulama öncesinde ve sırasında muhtarlarla bir araya geldi. Bu çalışmanın mahallelerinde huzur ortamı sağlanması adına çok faydalı olduğunu belirten Meydancık Mahallesi Muhtarı Sultan Demirci özellikle uyuşturucu ve asayişe yönelik yapılan uygulamalardan çok memnun olduklarını dile getirdi. Muhtar Demirci, \"Ekipler 24 saat mahallemizde çalışıyor. Halkımızın içi çok rahat. Amirlerimiz mahalledeki çalışmalar hakkında sürekli bizden fikir alıp bize bilgiler veriyorlar. Karşılıklı çalışmalar yapıyoruz. Huzur, en üst seviyede\" dedi.