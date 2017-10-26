(Görüntülü Haber) Bursalı muhtarlardan Atatepe’ye ziyaret

Adem GÜNGÖR/ARTVİN (DHA) - ARTVİN’den, Bursa’dan gelen 65 muhtar, 22 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe’yi ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda Osmangazi İlçesi\'nden 65 muhtar Artvin’e geldi. Artvin’de bazı ziyaretlerde bulunan muhtarlar 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe’yi ziyaret etti. Bursa Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Burhan Mandacı, Artvin’de muhteşem bir Atatürk heykeliyle karşılaştıklarını belirterek “Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Artvinlilerin böyle güzel bir heykel yapmaları beni şahsen çok onurlandırdı” dedi.