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(Görüntülü Haber) Bursa'daki kazılarda 4 tarihi mezar bulundu

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde, yıllarca askeri gazino olarak kullanılan, yaklaşık 12 yıl önce ise yıkılıp inşaat molozlarının kaldırılmasının ardından boş ve atıl vaziyette bırakılan alanda yapılan kazı çalışmalarınd

12 Nisan 2018 22:15

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde, yıllarca askeri gazino olarak kullanılan, yaklaşık 12 yıl önce ise yıkılıp inşaat molozlarının kaldırılmasının ardından boş ve atıl vaziyette bırakılan alanda yapılan kazı çalışmalarında tarihi mezarlar ile açılan bir mezarda Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen bir çocuk iskeletine rastlandı. Mudanya’da, Girit Mahallesi olarak anılan Halitpaşa Mahallesi 12 Eylül Caddesi üzerinde yıllarca askeri gazino olarak kullanıldıktan sonra, yaklaşık 12 yıl önce yıkılıp inşaat atıklarının kaldırılmasının ardından boş ve atıl vaziyette bırakılan denize sıfır noktasındaki alanda yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi mezarlar ile çocuk olduğu tahmin edilen bir iskelete rastlandı. Deniz kıyısında bulunan ve atıl olarak kalan alanda kazı ve araştırma çalışmalarının yapılmasını isteyen Mudanya Kaymakamlığı ve Mal Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Kültür Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğüne bağlı arkeologlar ve işçiler birkaç günden bu yana hummalı bir çalışma yürütüyor. Yapılan kazıda bugüne kadar 4 mezar yeri tespit edildi. Açılan mezarların birinde ise Bizans döneminden kaldığı tahmin edilen 80-90 santimetre boylarında bir çocuk iskeletine rastlandı. Müzeler Müdürlüğü’nün bu alanda kazı ve araştırma çalışmaları devam ederken, konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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