(Görüntülü Haber) Bursa'daki kazada ölen 7 kişi Tokat'ta toprağa verildi

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/ZİLE (Tokat), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 7 kişi, memleketi Tokat\'ın Zile ilçesi Çayır Köyü\'nde toprağa verildi. Kaza, dün sabah Bursa\'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Tokat\'ın Zile ilçesinde esnaf olan 46 yaşındaki Ali Gültekin, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliğini Bölümü\'nü kazanan oğlu Engin\'nin okula kaydını yaptırmak için Tokat\'tan Bursa\'ya gitmek üzere ailesi ile birlikte yola çıktı. İnegöl ilçesinde Ali Gültekin\'in kullandığı 60 ZC 155 plakalı hafif ticari araç asfalt çalışması için giden işçileri taşıyan Fatih Şahin idaresindeki 16 NTM 81 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali ve 39 yaşındaki eşi Satı, çiftin çocukları 19 yaşındaki Engin,16 yaşındaki Ercan, 7 yaşındaki Ebru Gültekin ile Ali Gültekin\'in ağabeyi astsubay 52 yaşındaki Emin Gültekin ve Ezgi Gültekin yaşamını yitirdi. Kazada ölen 7 kişinin cenazeleri hastanede yapılan otopsinin ardından memleketleri Tokat\'ın Zile ilçesine getirildi. Zile Merkez Cem Evi\'nde kılınan cenaze namazına Tokat 48\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Burdur Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu ,CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, Gültekin ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. \"EMEKLİLİĞE BAŞVURMUŞTU\" Kardeşi Ali Gültekin\'i yalnız bırakmamak için beraber Bursa\'nın İnegöl ilçesine yola çıkan Astsubay Kıdemli Başçavuş Emin Gültekin\'in emeklilik için bir ay önce başvuruda bulunduğu ve izne ayrıldığı öğrenildi. Cenaze töreninde Astsubay Kıdemli Başçavuş Gültekin\'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan anne Mimbah Gültekin \'Yavrum emekli oluyordun. Ne oldu böyle diye\' feryat etti. Anne Gültekin kopardığı saç tellerini tabutların üzerine koydu. Kazada ölenlerin aileleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Zile Merkez Cem Evi\'nde kılınan cenaze namazının ardından Ali, Satı, Engin, Ercan, Ebru, Emin ve Ezgi Gültekin\'in cenazeleri Çayır Köyü\'ne gönderilerek burada köy mezarlığına yan yana definedildi. \"İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLACAKTI\" Cenaze törenine katılan CHP Tokat İl Başkanı Feramus Şahin, çok büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade ederek, \"Bugün ilimiz Zile ilçemiz çok elim bir durumla karşı karşıya. Dün, İngilizce öğretmenliğini kazanan çocuğunu kayıtlara götüren Zileli hemşerilerimiz Bursa İnegöl civarında yaptıkları kazada 7 Çayır köylü hemşerimizi kaybettik. Ben merhumlara Allah’tan rahmet diliyorum. Gerçekten acı bir gün Zile için. Söyleyecek çok söz yok. Aslında daha dikkatli olmak lazım\" dedi