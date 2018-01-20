(Görüntülü Haber) Bursa'daki kazada 1 ölü, 2 yaralı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da aşırı hızlı gittiği belirtilen otomobil, sürücünün kontrolünden çıktıktan sonra defalarca takla atarak durabildi. Kaza anı karşı yönden gelen başka bir aracın güvenlik kamerası ile görüntülendi. Kazada sürücü Murat Kılınboz (47) öldü, yanında bulunan Hatice Yeliz S. (41) İle Yağmur S. (18), hafif yaralandı.



Kaza, saat 03.45 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Murat Kılınboz, yönetimindeki 34 KY 7122 plakalı otomobiliyle Acemler Kavşağı\'ndan gelip Nilüfer yönüne dönmek istediği sırada iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon kontnolünü yitirdi. Otomobil yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak taklalar atıp yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.



Karşı yönden gelen bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedilen kazada otomobil sürücüsü polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler hafif yaralanan Hatice Yeliz S. ve Yağmur S.’yi aracın içinden çıkarıp Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü emniyet kemeri takılı olmayan Murat Kılınboz’un aracın sürüklendiği sırada başını tavana çarpması sonucu boynunun parçalanarak öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme ardından Murat Kılınboz’un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.



