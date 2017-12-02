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(Görüntülü Haber) Bursa'da zincirleme kaza:4 ölü, 10 yaralı (2)

CİNAYET GİBİ KAZA Bursa-Mudanya karayolunun İhsaniye Mahallesi yakınlarında kullandığı 16 SJT 66 plakalı otomobille işçi servisi midibüse çarparmak suretiyle kazaya neden olduğu öne sürülen Cemal Gökhan Çalışkan'ın kazadan sonra yapılan muaynesinde 1

02 Aralık 2017 20:19

CİNAYET GİBİ KAZA

Bursa-Mudanya karayolunun İhsaniye Mahallesi yakınlarında kullandığı 16 SJT 66 plakalı otomobille işçi servisi midibüse çarparmak suretiyle kazaya neden olduğu öne sürülen Cemal Gökhan Çalışkan\'ın kazadan sonra yapılan muaynesinde 1.28 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Bazı görgü tanıklarının, kaza öncesi Cemal Gökhan Çalışkan\'ın yolda diğer araçlara makas atarak ilerlediği, kazanın da bu sırada meydana geldiği şeklindeki iddiaları ise netlik kazanmadı.

GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen Hakan Şibay\'ın cenazesi, otopsi sonucu merkez Osmangazi ilçesindeki Hacı İlyas Camii\'ne getirildi. Buradaki törene Hakan Şibay\'ın annesi Ayşe, babası Yılmaz, eşi Mehtap, çocukları 11 yaşındaki Alpay ve 4 yaşındaki Duru Şibay ile kız kardeşi Yıldız Sevim, akrabaları ve çalışma arkadaşları katıldı. Duygu dolu anların görüldüğü cenaze töreninde Hakan Şibay\'ın tabutuna sarılan annesi ve eşi gözyaşlarını tutamadı. Cenaze töreninde taziyede bulunanlara dert yanan Yıldız Sevim, \"Kazaya neden olan sürücü alkollüymüş. Bu canavarların yola çıkmasına izin vermesinler. İnsanlar ölmesin, eşleri dul, çocukları yetim kalmasın\" diyerek gözyaşı döktü.

Hakan Şibay\'ın cenazesi ikindide kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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