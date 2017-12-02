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(Görüntülü Haber) Bursa'da zincirleme kaza 4 ölü, 10 yaralı (geniş haber)

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde işçileri taşıyan bir midibüs ile iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı

02 Aralık 2017 13:02

BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesinde işçileri taşıyan bir midibüs ile iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.


 

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-Mudanya Karayolu üzeri İhsaniye Mahallesi mevkiinde, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamette seyretmekte olan, bir otomobil fabrikasında vardiyadan çıkan işçileri evlerine taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 2106 plakalı midibüse yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs Erdoğan Ağtürk kontrolündeki 16 UAU 77 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada midibüste bulunan Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41), Akın Demirkan (41) ile 16 SJT 66 plakalı otomobilde bulunan Neslihan Namlucuoğlu (31) hayatını kaybetti. Sürücülerden Cemal Gökhan Çalışkan, Erdoğan Ağtürk ve 9 kişi de yaralandı. Toplamda 1\'i ağır 11 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Bursa-Mudanya Karayolu kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca trafiğe kapandı.


 

GÖRGÜ TANIKLARI AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİLİ SUÇLADI

Kazanın ardından gördüklerini anlatan vatandaşlar, Cemal Gökhan Çalışkan idaresindeki 16 SJT 66 plakalı otomobilin aşırı süratli olduğunu ve trafikte makas atarak ilerlediğini, kontrolden çıkıp midibüse çarpma sebebinin aşırı sürat olduğunu iddia etti.

 

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