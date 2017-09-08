(Görüntülü Haber) Bursa'da zehir tacirleri 'Yunus' polislerinden kaçamadı

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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da motorize polis ekipleri ile kovalamaca yaşanan bir otomobilde 1 kilo 150 gram esrar ve 2 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi

08 Eylül 2017 13:18

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA\'da motorize polis ekipleri ile kovalamaca yaşanan bir otomobilde 1 kilo 150 gram esrar ve 2 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Polis Ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi\'nde 16 JFR 94 plakalı bir otomobilden şüphelenerek takibe aldı. Ekiplerin dur ihtarırına uymayan otomobil ve içerisinde ki 3 kişi kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından aracı durduran polis ekipleri otomobilde bulunan Y.E.(28), F.Ö.(33) ve S.E.(37) gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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