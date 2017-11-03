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(Görüntülü Haber) Bursa'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı

Mehmet İNAN BURSA, (DHA)- BURSA'da bir yolcu otobüsünün, 'U' dönüşü yapmak isteyen kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

03 Kasım 2017 12:18

Mehmet İNAN BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir yolcu otobüsünün, \'U\' dönüşü yapmak isteyen kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-İstanbul karayolundaki Selçukgazi Köyü yakınlarında meydana geldi. 58 yaşındaki İsmail Bildi, yönetimindeki Kamil Koç Seyahat\'a ait 10 VZ 026 plakalı yolcu otobüsü ile İzmir\'den aldığı yolcularla İstanbul\'a gitmek için yola çıktı. Bursa\'da yolcu indirdikten sonra Bursa-İstanbul otobanına giren Bildi, Selçukgazi Tüneli\'ni geçtiği sırada, onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle gidiş-dönüşün tek yönden yapıldığı yolda \'U\' dönüşü yapmak isteyen Rüstem A. yönetimindeki 03 NE 835 plakalı otomobil parçaları taşıyan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs yan yatarak durabildi. Kazada direksiyon başında sıkışan otobüs şoförü İsmail Bildi ölürken, kamyon sürücüsü ile birlikte 17 kişi yaralandı.Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Bursa ve Gemlik\'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sevk edilen ifaiye ekipleri otobüste sıkışan sürücü Bildi\'nin cesedini çıkarmak için uzun süre uğraştı. Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı yolda, otobüs ve kamyonun kaldırılmasıyla tekrar açılırken, Kazanın olduğu bölgede ışıklandırma olmaması dikkat çekti. İsmail Bildi\'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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