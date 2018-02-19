(Görüntülü Haber) Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Mehmet İNAN BURSA,(DHA)-BURSA\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bin adet ecstasy ile 200 gram bonzai ele geçirdi. Pois, uyuşturcuları satmak isteyen 3 kişiyi gözaltına aldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapatığı belirlenen A.E.\'nin evine baskın yaptı. Operasyonda ikamette ve A.E. nin üst aramasında bin tane ecstasy hap ve 166 gram bonzai ele geçirilirken, A.E. gözaltına alındı. Bursa polisi ayrıca durumundan şüphelendiği D.D. ile S.Ş.\'nin üzerlerinde yaptığı aramada toplam 33 gram bonzai ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler, Uyuştucu ticareti yapmak ve uyuştucu kullanmak suçlarından adliyeye çıkartıldı.