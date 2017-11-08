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(Görüntülü Haber) Bursa'da tekstil fabrikasında patlama ve göçük: 5 ölü, 16 yaralı (3)

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ Olayda hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri belirlendi

08 Kasım 2017 19:23

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ Olayda hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri belirlendi. Buhar kazanının patlaması ve ardından meydana gelen göçük nedeniyle Yavuz Demir, İbrahim Can, Yasir Saraç ile Suriye vatandaşı oldukları belirtilen Ebu Hüseyin ve Muhammed Hassif\'in yaşamlarını yitirdikleri bildirildi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bursa\'nın Gürsu ilçesindeki tekstil fabrikasında meydana gelen 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı patlama ve göçükle ilgili inceleme başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\' nun talimatıyla başlatılan inceleme için bir Müsteşar Yardımcısı, İş Teftiş Kurulu Başkanı, İş Teftiş Kurulu Bursa Grup Başkanı ve 3 müfettiş görevlendirildi..

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