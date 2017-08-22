(Görüntülü Haber) Bursa'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Gürsu İlçesi\'nde hareket halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tamamen yanan otomobil bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yangın, saat 20.00 sıralarında Gürsu TOKİ Dışkaya yolunda meydana geldi. Sürücüsü alınamayan otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilin yandığını farkeden sürücü aracını kenarı çekerken, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, araç tamamen küle döndü.