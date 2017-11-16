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(Görüntülü Haber) Bursa'da polisten okulların çevresinde güvenlik uygulaması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da polis ekipleri okul çevreleri, çocuk parkları ve bu alanlardaki işyerlerinde asayiş uygulaması yaptı

16 Kasım 2017 15:56

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da polis ekipleri okul çevreleri, çocuk parkları ve bu alanlardaki işyerlerinde asayiş uygulaması yaptı. Polis ekipleri özellikle okul çevrelerinde dolaşan şüpheli kişi ve otomobilleri durdurarak kontrol etti. Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, il genelinde çocuklara ve gençlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Okul önleri ve çevresi, çocuk parkları ve çevredeki işyerlerine giren polis ekipleri, şüpheli kişiler üzerine arama ve GBT sorgulaması yaptı. Özellikle okul çevresinde okulla bağlantısı olmadan dolaşan kişiler, polis tarafından uzaklaştırıldı. Şüpheli görülen araçlar durduruldu. Otomobillerde detaylı arama yapılırken GBT, ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı. Tüm şehirde eş zamanlı olarak yapılan ve 4 saat süren uygulamanın, çocukların olumsuz durumlardan uzak tutulabilmesi ve ailelerin rahat olabilmesi için artarak devam edeceği bildirildi. Ekipler yedi okul çevresinde yaptığı uygulamalarda 128 kişiyi sorgularken 1 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet mermi ele geçirdi. Ayrıca 35 araç sorgusu yapılırken 2 internet kafe ve 1 tekel bayii hakkında açıktan alkol sattığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

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