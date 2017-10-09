(Görüntülü Haber) Bursa'da polis uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 150 polisin katıldığı denetimlerde daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 3 kişi, gözaltına alındı. Bursa\'da Terörle Mücadele,Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlar desteğiyle önceden belirlenen 20 adreste denetim yaptı. 150 polisin katıldığı uygulamada umumu açık yerler, kahve ve internet kafeleri ile otomobiller denetlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı denetimlerde haklarında daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 3 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı.