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(Görüntülü Haber) Bursa'da palet fabrikasında yangın çıktı (2)

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) – BURSA'nın Karacabey ilçesi Arız Mahallesi’nde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol saltına alındı

02 Nisan 2018 01:57

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) – BURSA\'nın Karacabey ilçesi Arız Mahallesi’nde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol saltına alındı. Yaralanan olmayan yangında maddi hasar meydana geldi.

Bugün saat 19.00 sıralarında Karacabey-Bandırma Karayolu üzerinde Arız Mahallesi’nde faaliyet gösteren Cihan Yılmaz’a ait palet fabrikasında yangın çıktı. Pazar günü olması olması dolayısıyla çalışmanın olmadığı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yanı fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Söndürme çalışmalarına 12 itfaiye aracı, BUSKİ’ye ait 1 kepçe ve 1 su tankeri katıldı. İtfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Ekiplerin 2 saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, çalışmanın olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. 

Yangında palet fabrikası kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 50 bin TL zarar olduğu belirtildi. Yangın haberini alarak fabrikaya gelen sahibi ve yakınları da söndürme çalışmalarını endişe içinde takip etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

 

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