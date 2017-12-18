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(Görüntülü Haber) Bursa'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil taklalar atarak bir lisenin bahçesine savruldu

18 Aralık 2017 12:19

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil taklalar atarak bir lisenin bahçesine savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerine meydana geldi. C.K., idaresinde olan 16 V 7155 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobil, özel bir lisenin bahçesine savruldu. Yan tarafa devrilen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobildekiler, çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Kazada, B.İ. (13) ve G.İ. (37) hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otamabil çekici yardımıyla lisenin bahçesinde çıkarılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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