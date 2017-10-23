(Görüntülü Haber) Bursa'da okul önlerinde 'Huzur Operasyonu"

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, okul önlerinde 150 polis tarafından eş zamanlı \'Huzur Operasyonu\' yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ve Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, okul önlerinde çocukların korunmasına yönelik denetim yaptı. Bursa\'da 20 okul önünde yapılan uygulamaya yaklaşık 150 polis katıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde servis ile normal araçlar ve yayaların kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, üst araması yaptı. Yetkililer, bu denetimin Türkiye\'nin bir çok yerinde aynı anda yapıldığını açıkladı.