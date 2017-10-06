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(Görüntülü Haber) Bursa’da narkotik operasyonu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, farklı adreslerde yaptığı operasyonda, aralarında 24 yaşındaki P

06 Ekim 2017 19:52

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, farklı adreslerde yaptığı operasyonda, aralarında 24 yaşındaki P.D. adlı genç kızın da bulunduğu 11 şüpheli yakalanırken, bunlardan 8’i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar merkez Yıldırım İlçesi\'nde yaptıkları operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. P.D., E.A., T.T., Ö.D. ve E.K. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda poşet içerisine gizlenmiş halde 487 gram sentetik uyuşturucu maddeleri çoğaltma amacıyla kullanılan 100 gram ağırlığındaki kimyasal ve bitkisel maddeler ile bir miktar eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Merkez Yıldırım İlçesi\'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ise gizli bölmelere saklanmış şekilde 103 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçtaki M.T. ve H.T. gözaltına alındı. Yine aynı ilçede yapılan operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen Y.K. ile M.A. gözaltına alınırken, bu şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada de çok sayıda metamfetamin ve esrar ile 2 ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele amacıyla çalışmalar sürerken, merkez Nilüfer İlçesi\'nde S.S. isimli şüphelinin üst aramasında kullanmak için taşıdığı 3.85 gram eroin ele geçirildi. Bu kişiye uyuşturucuyu satan Y.C. de ikametinde yakalandı. Yapılan operasyonlarda yakalanan toplam 11 şüpheliden 3’ü hakkında kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, P.D., E.A., T.T., Ö.D., E.K., M.T., Y.C. ve Y.K. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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